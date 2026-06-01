MG IM5
Met de MG IM5 en IM6 gaat MG in Nederland op Tesla's jagen

Met een vleugje AUDI

De al omvangrijke MG-familie wordt binnenkort in Nederland uitgebreid met twee nieuwe modellen. De MG IM5 en IM6 komen onze kant op. De eerste is een elektrische sedan, de tweede een elektrische SUV.

Aan modellen heeft MG in Nederland geen gebrek. De MG 4 Urban werd onlangs toegevoegd aan een leveringsgamma dat verder al uit de elektrische MG 4, S5 EV, S6 EV en Cyberster bestaat. Daarnaast levert MG hier ook nog eens de plug-in hybride HS en S9 én heeft het de hybride MG 3 Hybrid+ op het menu. Aan die waslijst modellen voegt het er nog twee toe: de MG IM5 en de IM6.

Hoewel de MG IM5 en IM6 voor Nederland helemaal nieuw zijn, bestaat het duo al enkele jaren. De IM6 werd in 2023 al als IM LS6 op de Chinese markt gebracht. Inderdaad: als IM en niet als MG. IM Motors is een joint venture tussen MG's moederbedrijf SAIC Motor, webwinkelkolos Alibaba en het al even Chinese Zhangjiang Hi-Tech Park. De IM5 kwam de IM-showrooms een jaar later versterken als IM L6. Uitgebreide technische gegevens meldt de importeur nog niet, al spreekt het over vermogens van tot 751 pk, een rijbereik tot 655 kilometer en 350-kW snellaadvermogen. De MG IM5 en IM6 staan beide op een platform met 800-volt boordspanning. 

MG IM5

In het Verenigd Koninkrijk is de IM5, evenals de IM6, al te koop. Dat betekent dat we je meer kunnen vertellen. De MG IM5 is een 4,93 meter lange sedan met een wielbasis van 2,95 meter.  De MG IM5 is daar leverbaar met een 75-kWh LFP-accu en met een 100-kWh NMC-batterij. De versie met de kleinere accu heeft achterwielaandrijving, levert 295 pk en kan met 153 kW snelladen. Het rijbereik bedraagt 490 kilometer. De IM5 met 100-kWh accu is er als 407 pk sterke achterwielaandrijver (710 kilometer bereik) en als 751 pk sterke Performance met vierwielaandrijving (575 kilometer actieradius). Die kunnen met 396 kW snelladen.

Net als de MG IM6 is de MG IM5 niet direct herkenbaar als MG. Dat komt doordat het eigenlijk een model van IM Motors is.

MG IM6

De MG IM6 meet 4,91 meter in de lengte en deelt zijn wielbasis met de IM5. In het Verenigd Koninkrijk is de IM6 er enkel met 100-kWh accu. De SUV is er als 407 pk sterke achterwielaandrijver met een rijbereik van 625 kilometer en als 751 pk sterke Performance met vierwielaandrijving en een actieradius van 505 kilometer. Snelladen kan, ongeacht de variant, met 396 kW.

De IM6 en IM5 lijken sterk op elkaar.

Nederland

Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt volgen in de aanloop naar de marktintroductie. Die vindt nog deze zomer plaats. In het Verenigd Koninkrijk ligt de vanafprijs van de IM5 met 75-kWh accu iets boven die van de kleinere Tesla Model 3. De MG IM6 is, wat zijn vanafprijs betreft, vergelijkbaar met de Tesla Model Y Premium Long Range Rear Wheel Drive. Leuk weetje: de AUDI E5 Sportback – het eerste model van Audi's Chinese merk AUDI (in kapitalen) – is technisch gerelateerd aan deze MG's IM. Dat is niet zomaar: AUDI is een samenwerkingsverband tussen Audi en SAIC Motor.

