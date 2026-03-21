Met de Kadett City had Opel toch een antwoord op het 'hatchbackgeweld'

Opel Kadett City
Toen de Opel Kadett C in 1973 op de markt verscheen was dat nog een compacte middenklasser volgens de traditionele opzet. Sedanvorm, achterwielaandrijving, net als zijn rivaal de Ford Escort, en zijn Kadett-voorgangers. Maar toen halverwege de jaren 70 het hatchbackgeweld losbarstte, voornamelijk voorwielaandrijvers met grote achterklep, moest Opel toch iets. Het kwam met de Kadett City.

Opel moest de Kadett in 1975, twee jaar na het debuut van de modelreeks, onder druk van de concurrentie een belangrijk maatje kleiner maken. Die concurrentie kwam nota bene in enkelvoud, want het was de Golf die de Kadett in 1974 op slag tot een concept uit de oude wereld liet verbleken. Eerdere auto’s met kleine ‘achterdeurtjes’, zoals de Audi 50, Renault 6 en Simca 1100, hadden Opel niet tot een vergelijkbaar model kunnen verleiden. Nee, uitgerekend de landgenoot die eerder nog het geloof in de almachtige Kever predikte, liet de Kadett als conventionele, achterwielaangedreven sedan op eigen terrein alle hoeken van de kamer zien.

Noodgreep

Een adequaat antwoord op het VW-geweld kon Opel pas in 1979 geven met de D-Kadett; tot die tijd was er een noodgreep nodig. En die pakte hartstikke goed uit, omdat Opel de tweedeurs Kadett een bekoorlijke, schuine achterzijde gaf, uiteraard inclusief een handige derde deur. Daarmee was Opels nieuwe inzending voor het snelgroeiende segment der vlotte hatchbacks klaar.

Dat de techniek niet mee veranderde was niet zo erg, want de Kadett was een prima auto, zij het conservatief van opzet. Iedereen kon er gemakkelijk mee overweg, de motoren waren even degelijk als soepel en de bouwkwaliteit was boven elke twijfel verheven. Verder genoot elke Opel-rijder van welkome aspecten als gegarandeerd hoge inruilwaarden en grote dealernetwerken.

De City kon je hoogstens aanwrijven dat zijn kofferbak – met de achterbank rechtop – veel kleiner was dan bij de sedan, die juist uitblonk als slokop van boodschappen en vakantiebagage. En wie zo’n vlotte Kadett alsnog iets te gewoontjes was, kon praktisch dezelfde auto, maar dan met een Britse motor en neus, ook in een exclusievere gedaante kopen. Wie kent ’m nog, de Vauxhall Chevette?

Vauxhall Chevette

De Vauxhall Chevette

Technische gegevens Opel Kadett City 1200 S 

Afmetingen (l x b x h) 3,92 x 1,58 x 1,38 m

Motor 1,2-liter 4-cil. in lijn

Max. vermogen 44 kW/60 pk bij 5.400 tpm

Max. koppel 88 Nm bij 3.400 tpm

Topsnelheid 142 km/h

0-100 km/h 16,5 s

Gewicht 788 kg

Prijs fl. 10.858/€ 4.927 (1975)

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Opel Kadett 1.4i 60pk L 3Drs Origineel 1 Familie eigenaar! *APK 24-05-2027* 56959km!

Opel Kadett 1.4i 60pk L 3Drs Origineel 1 Familie eigenaar! *APK 24-05-2027* 56959km!

  • 1990
  • 56.959 km
€ 2.700
Opel Kadett 1.3 N *AUTOMAAT*NIEUWE APK*

Opel Kadett 1.3 N *AUTOMAAT*NIEUWE APK*

  • 1984
  • 106.301 km
€ 3.995
Opel Kadett -E-CABRIO C2.0NE GSI U9 SPUITWERK

Opel Kadett -E-CABRIO C2.0NE GSI U9 SPUITWERK

  • 1990
  • 224.044 km
€ 6.950

