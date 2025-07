Tanken in het buitenland is een feestje door lage benzineprijzen, maar eigenaren van stekkerauto's zijn niet uitgenodigd. De meeste omliggende landen hebben duurdere laadpaalprijzen dan Nederland. Vakantiegangers worden gewaarschuwd voor extra laadkosten die in de honderden euro's kunnen lopen.

Nederland heeft een van de best dekkende én een van de goedkoopste laadnetwerken. Het gebruik van een openbare laadpaal kost hier 40 tot 60 cent per kilowattuur (kWh), en 90 cent als je langs de snelweg laadt. Schrik niet als je dat bedrag in Duitsland al bij een gewone openbare laadpaal betaalt.

De ANWB waarschuwde vorig jaar al voor dure laadpalen in vakantielanden, maar dit jaar zijn de laadtarieven weer fors hoger geworden. België is bijvoorbeeld 19 procent duurder sinds vorige zomer en rekent gemiddeld 64 cent per kWh, wat het nog steeds een van de goedkopere landen maakt. Hetzelfde geldt voor Luxemburg, maar in Frankrijk, Duitsland en Italië is de stroom fors duurder.

Oostenrijk spant de kroon met bijna €1 per kWh. Ook komen er steeds vaker extra kosten bij. De ANWB ziet rekeningen voorbijkomen van honderden euro's van vakantiegangers die hun auto aan de laadpaal hadden laten staan. Het hoogste bedrag voor een laadsessie was €731.

Kleeftarief start bij sommige laadpalen gelijk

Een elektrische auto laden via een gewone laadpaal duurt uren. Om 'laadpaalkleven' tegen te gaan rekenen sommige beheerders een kleef- of blokkeertarief. "Er zijn per land verschillende aanbieders, dus sommige laadpalen rekenen gelijk een kleeftarief en bij anderen start het pas na drie uur", vertelt een ANWB-woordvoerder.

Het extra tarief staat niet altijd goed op de paal aangegeven, dus de woordvoerder raadt aan eerst de tarieven op de beheerdersite te controleren voor je de stekker erin steekt. "Sowieso is het goed om voor de vakantiereis de laadpunten voor je auto op te zoeken, om laadstress te voorkomen."

De ANWB waarschuwt bezitters van elektrische auto's inmiddels via zijn app als ze een laadpaal met kleeftarief gaan gebruiken. Om hoeveel laadpalen per land het gaat weet de organisatie niet. Wel ziet zij sinds vorig jaar veel meer opvallend dure laadrekeningen langskomen.

Daaronder schaart de ANWB laadsessies die meer dan 1 euro per kWh hebben gekost. Duitsland, Frankrijk en Italië behoren tot de snelste stijgers. Nederland steeg amper dit jaar: iets meer dan 1 procent van de laadsessies is duur. Blokkeertarieven bij Nederlandse laadpalen komen ook minder voor.

€200 voor avond laden

"Het valt op dat kleeftarieven veel gehanteerd worden bij populaire toeristenplaatsen", zegt de woordvoerder. "Het kan al fout gaan bij de auto een avond opladen. We hebben gebruikers gesproken die daarvoor meer dan €200 moesten betalen." Bij de rekeningen van €500 tot €700 ging het telkens om stekkerauto's die meerdere dagen aan de laadpaal hadden gehangen. Echte laadpaalklevers dus. Maar de meeste Nederlanders laden de auto 's avonds op en koppelen hem de volgende ochtend los.

Een verlengsnoer door het raam van je bungalowhuisje leggen om je elektrische auto via het stopcontact op te laden, vindt de ANWB-woordvoerder geen goede oplossing. "Dat wordt niet gewaardeerd als de stroom bij het huisje inbegrepen zit. De meeste campings hebben inmiddels regels voor het laden van je auto in de buurt." De enige oplossing is om goed naar de prijzen te kijken voor je de stekker in de laadpaal steekt.