Er zijn zaken die zo snel mogelijk geleverd moeten worden en die je dus niet kunt toevertrouwen aan DHL, PostNL of UPS. In sommige gevallen gaat het om zaken die iemands leven kunnen redden. Voor dergelijk spoedtransport van organen en bloed heeft Stellantis twee bloedsnelle auto's geleverd aan de Carabinieri.

De Carabinieri heeft al jaren meerdere Alfa Romeo's Giulia Quadrifoglio in de vloot en daar komt er nu eentje bij. Die krijgt een extra belangrijke taak. De 520 pk sterke top-Giulia wordt ingezet voor orgaan- en bloedtransport. Ook in het land van het spoedtransport is er baas boven baas. Zo krijgt de Giulia Quadrifoglio in de vloot gezelschap van een Maserati MCPura die dezelfde functie krijgt. Ter herinnering: de MCPura is de vernieuwde versie van de MC20 en heeft een 630 pk sterke V6 achter de voorstoelen liggen.

Het nieuwe tweetal is op het hoofdkantoor van de Carabinieri in Rome overhandigd, in aanwezigheid van onder meer de Algemeen Commandant, Gen. C.A. Salvatore Luongo. Vanbuiten herken je het tweetal uiteraard aan de Carabinieri-kleurstelling.