Het autonieuws van deze week: Audi heeft aangekondigd zijn toekomstige modellen een vriendelijker, ronder design te willen geven. Weg met de agressiviteit! Men heeft zelfs de oorlog in Oekraïne erbij gehaald. Zover willen wij niet gaan, maar het lijkt er wel op dat sinds corona de lontjes in het verkeer wat korter zijn geworden. Zoals wel vaker neemt AutoWeek in het automobiele landschap het voortouw, dus gaan wij deze week op zoek naar drie vriendelijk ogende occasions. We zoeken drie gebruikte compacte SUV’s. Kun je met een bedrag dat zo’n €10.000 onder de gemiddelde occasionprijs ligt een leuke tweedehands in dat genre vinden?

Met 14 mille op zak kun je dan - gelukkig! - nog alle kanten op. Omdat compacte SUV’s helemaal hot zijn, beperken we ons tot dit segment. Welke occasion heeft de X-factor, is de ideale schoonzoon? In ieder geval eentje die een X in zijn naam heeft staan: ziedaar de Fiat 500X. Een Citroën C3 Aircross (want: cross!) kan dan evenmin ontbreken. En tot slot de Mini Countryman. Geen X in de naam, maar deze Duitse Brit (of Britse Duitser) is sowieso al twintig jaar een hebbedingetje. Die heeft geen X nodig om de X-factor te hebben!

Fiat 500X 1.4 Turbo MultiAir 16V 140 Popstar - 2015 - 142.328 kilometer - €13.950

Aangemoedigd door het enorme succes van de moderne 500, bouwde Fiat een heel modellengamma om dit kleine rakkertje heen. Een daaruit is de 500X die feitelijk weinig te maken heeft met de bolronde A-segmenter. Het is namelijk beslist geen opgehoogde 500 Giardiniera avant-la-lettre, maar een SUV uit het B-segment. Sterker: de 500X is langer dan zijn twee opponenten! Met rond 14 mille op zak komen we terecht in Zoeterwoude waar deze Fiat 500X staat. Fijn: de vraagprijs is inclusief een jaar Bovag-garantie, want met ruim 142.000 kilometer heeft de pronte Italiaan de grootste boodschap van de drie gedaan. Die heeft hij overigens afgelegd met de sterkste motor.

Er worden 140 pk op de voorwielen losgelaten (die X staat dus niet voor vierwielaandrijving), afkomstig uit een geblazen 1.4. Belangrijker is dat het forse koppel van 230 Nm al bij 1.750 tpm vrijkomt. Dat lijkt de 500X tot een heuse caravantrekker te maken, en dat is juist: er mag geremd 1.200 kilo aan de haak, daar waar de C3 niet verder komt dan 840 kilo. De Mini mag zelfs helemaal niets trekken. Het gaat echter te ver om de 500X een sportwagen te noemen, daarvoor is de besturing te licht. Weliswaar zit op de middenconsole een heuse sportknop waardoor het stuur zich zwaarder laat bedienen, een kartgevoel zoals de Mini biedt, is hem vreemd. Wel is het onderstel vrij stevig afgesteld om hangen in snel genomen bochten te voorkomen.

In het interieur treffen we veel vrolijke details aan die verwantschap met de 500 aantonen (opbouw dashboard, 500-logo’s in de stoelen), maar vooral achterin is de X veel ruimer. Twee volwassenen vinden fatsoenlijk plek. Helaas gaat dat ten koste van de bagageruimte, maar je kunt op 4,25 meter nu eenmaal niet alles hebben. Dat geldt ook instap-uitvoering Popstar, alhoewel de optie ‘navigatie’ door de eerste eigenaar werd aangevinkt. Een spetterend lakkleurtje helaas niet …

Signalement

Merk Fiat

Type500X 1.4 Turbo MultiAir 16V 140 Popstar

Bouwjaar mei 2015

Kilometerstand 142.328

Vraagprijs €13.950

Waar te koop? Versteegen Auto’s B.V., Zoeterwoude

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.368 cc, turbo

Max. vermogen 103 kW/140 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 230 Nm bij 1.750 tpm

Bagageruimte 350 l/1.000 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1 op 16,9

0-100 km/h 9,8 s

Topsnelheid 190 km/h

Citroën C3 Aircross PureTech 110 Shine - 2017 - 113.554 kilometer - €14.250

De C3 Aircross van Citroën staat enerzijds vrij stoer op zijn wielen, anderzijds geven de ronde vormen hem een vriendelijke uitstraling. Door verregaand te personaliseren kan er zelfs een soort XL-speelgoedauto ontstaan. Dat gevoel krijgen we een beetje bij deze fleurige Citroën C3 Aircross. De een loopt ermee, eh … rijdt erin weg, de ander vindt het helemaal niets. Van deze drie geportretteerde occasions lijkt de X-factor op de C3 Aircross daardoor het minst van toepassing te zijn, maar dat geeft ook voordelen. Want voor hetzelfde geld rijd je een veel jongere auto. Alhoewel van december 2017 is de olijke Fransman pas in oktober ’18 op Nederlands kenteken gezet. Bij de merkdealer in Krimpen a/d IJssel staat -ie - ook hier met een jaar garantie - voor net iets boven de 14 mille te koop.

Dat de opgehoogde C3 de jongste is, zie je aan het veiligheids- en uitrustingsniveau. Zaken als lane assist, verkeersbordherkenning, licht- en regensensor, Android Auto en Apple Carplay treffen we enkel hier aan. Toch zakt -ie met al deze voorzieningen niet door z’n hoeven. Integendeel: met een leeggewicht van 1.154 kilo is de Citroën liefst 141 kilo lichter dan de Fiat. Dit betekent ook dat met een zwakkere krachtbron vergelijkbare prestaties worden geboden, terwijl het brandstofverbruik wel lager ligt. Het 1.2-PureTech-blokje van 110 pk doet dat. Daarbij is het prettig te weten dat dit blok in de loop der jaren qua betrouwbaarheid flink is verbeterd, alhoewel tijdig en nauwkeurig onderhoud (de juiste olie!) nog immer garant staat voor een langere staat van dienst.

Meubilair, onderstel, besturing … het is comfort dat hier de klok slaat. Sportievelingen moeten echt een deurtje verder gaan winkelen, ruimtezoekers komen meer aan hun trekken. Zo is de achterbank - net als in de Countryman - verschuifbaar, wat hem MPV-trekjes geeft. En qua exploitatiekosten lijkt de C3 Aircross de kleinste aanslag op de huishoudbeurs te doen.

Signalement

Merk Citroën

TypeC3 Aircross PureTech 110 Shine

Bouwjaar december 2017

Kilometerstand 113.554

Vraagprijs €14.250

Waar te koop? Citroën-dealer Broere, Krimpen a/d IJssel

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 1.199 cc, turbo

Max. vermogen 81 kW/110 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 205 Nm bij 1.500 tpm

Bagageruimte 410 l/1.289 l

Max. aanhanger geremd 840 kilo

Gem. verbruik 1 op 20,4

0-100 km/h 11,5 s

Topsnelheid 190 km/h

Mini Countryman Cooper Business Edition - 2014 - 81.173 kilometer - 13.750 euro

Al ruim 20 jaar is de New Mini een hebbedingetje. BMW zag dat al vroeg en zorgde - met als Fiat met de 500 - voor een hele familie om het Duits/Britse doosje heen. Een lid ervan is de Countryman. Nieuw aardig aan de prijs (vooral met opties loopt het snel op) en gebruikt … eveneens, want ze zijn behoorlijk waardevast. Dat deze Mini Countryman de oudste van de drie is, wekt daarom geen verwondering, wel dat hij gezegend is met een veel lagere kilometerstand.

Zijn ouderdom komt redelijk bovendrijven bij de uitrusting. Hoewel een Business Edition, heeft hij niet de laatste stand van zaken op comfort- en veiligheidsgebied aan boord. Desalniettemin scoorde hij indertijd een keurige vijf sterren in de EuroNCAP-crashtest. Evenveel als de C3 Aircross, de 500X reikte tot vier sterren. Als Countryman is de Mini geen mini meer: voor- en achterin is voldoende ruimte, met de achterbank omhoog biedt de bagageruimte 450 liter (de grootste bak van ons trio) en met alles plat zit -ie met 1.170 liter tussen 500X (1.000 liter) en C3 Aircross (1.289 liter) in. De verschuifbare achterbank geeft hem daarbij MPV-trekjes, het dashboard is echt Mini!

Op motorisch gebied zijn we over de 8-TPH-51 wat minder lovend. Niet alleen rust een door BMW en PSA gezamenlijk ontwikkelde VTI-machine in het vooronder, waardoor tijdig en goed onderhoud een must is, het is tevens de enige atmosferische motor van dit stel. Vooral het veel lagere koppel dat bij een fors hoger toerental bereikt wordt, valt op. Wil je een beetje meekomen, dan moet hij op toeren gehouden worden. Dat kan, alleen … het prachtig uitgebalanceerde onderstel kan veel méér aan dan de 122 paardjes van deze rode schicht. Want bochtjes vreten, dat vindt de Mini verrukkelijk. Het stuurgedrag daarbij is lekker scherp. Kortom: op meerdere vlakken valt deze Countryman op doordat hij juist geen Mini lijkt te zijn!

Signalement

Merk Mini

TypeCountryman Cooper Business Edition

Bouwjaar april 2014

Kilometerstand 81.173

Vraagprijs €13.750

Waar te koop? Vakgarage Straathof, Nieuwe Wetering

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.598 cc

Max. vermogen 90 kW/122 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 160 Nm bij 4.250 tpm

Bagageruimte 450 l/1.170 l

Max. aanhanger geremd n.v.t.

Gem. verbruik 1 op 16,7

0-100 km/h 10,5 s

Topsnelheid 190 km/h

Welke compacte SUV past bij jou?

Samenvattend: zoek je vooral comfort, neem dan de C3 Aircross. Heb je bovendien de modernste en budget-vriendelijkste occasion in huis. De Mini staat met zijn premium uitstraling en sportieve onderstel daar lijnrecht tegenover. Wat ons betreft zit de 500X daar aardig tussenin. Welke compacte, vriendelijke SUV past bij jou?