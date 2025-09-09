Duitsland moet vooroplopen in de overgang naar elektrisch rijden en niet het risico lopen achterop te raken. Dit heeft bondskanselier Friedrich Merz dinsdag gezegd tijdens de opening van de IAA Mobility-beurs in München, de grootste autoshow van Europa.

Aziatische autofabrikanten en handelsbarrières maken het moeilijker voor Duitse bedrijven om te concurreren. In zijn toespraak benadrukte Merz het belang van de branche voor de grootste economie van Europa. "We willen de transformatie van de auto-industrie vormgeven en er niet achteraan hollen. En we willen gebruikmaken van de grote kansen die deze transformatie biedt voor de Duitse auto-industrie en Duitsland als geheel", zei hij.

Grote automerken wereldwijd laten tijdens de autoshow hun nieuwste modellen en innovaties zien. Buiten het terrein protesteren klimaatdemonstranten tegen de auto-industrie.