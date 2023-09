Meredes Benz Concept CLA: aalgladde sedan met 750 kilometer bereik

Maak kennis met de Mercedes-Benz Concept CLA. De Concept CLA is een aalgladde volledig elektrische compacte sedan die laat zien wat je van de toekomstige CLA kunt verwachten, maar die óók een blik werpt op wat er zich in de EV-keuken van Mercedes-Benz allemaal afspeelt.

Mercedes-Benz zet de komende jaren de schaar in zijn modellengamma. Met name lager op de statusladder van het merk vallen er automobiele slachtoffers. Zo komen er geen opvolgers voor de A- en B-klasse. De CLA lijkt gespaard te blijven, maar het lijkt er wel op dat die auto een volledig elektrische toekomst tegemoet gaat. Tijdens de IAA van München stelt Mercedes-Benz de Concept CLA aan het publiek voor. Die auto doet precies zoals zijn naam doet vermoeden én een beetje meer. Volgens Mercedes-Benz is het namelijk dicht op de werkelijkheid zittende en dus concrete vooruitblik op een 'nieuwe familie modellen'. Die familie komt uit een vierdeurs coupé (CLA), Shooting Brake (CLA Shooting Brake) én twee SUV's te bestaan. Mogelijk zijn die laatste twee de opvolgers van de huidige en onlangs gefacelifte EQA en EQB.

Hoewel de Concept CLA nog een studiemodel is, is het overduidelijk welke richting Mercedes-Benz met de CLA op wil. Mercedes-Benz stelt de concept-car namelijk nadrukkelijk voor als 'elektrische hypermiler'. De Concept CLA staat al op het nagelnieuwe Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA). Dat is een nieuwe modulaire basis waar compacte en middelgrote EV's van Mercedes-Benz gebruik van gaan maken. De huidige CLA staat met zijn Cw-waarde van 0,23 al aardig bekend als aalgladde rakker en dus gaan de Duitsers ook met deze Concept CLA prat op het gemak waarmee hij door de lucht moet snijden. Daarnaast moet de Concept CLA volgens Mercedes-Benz ook bijzonder efficiënt zijn, onder meer doordat het goed heeft gekeken naar de Vision EQXX. Mercedes-Benz noemt de Concept CLA 'de éénliterauto' van de huidige tijd en spreekt van een elektrisch verbruik van 12 kWh/100 kilometer.

Hoewel de MMA-basis onder deze Mercedes-Benz Concept CLA niet is voorbehouden aan elektrische auto's, hebben elektrische aandrijflijnen tijdens de ontwikkeling ervan wel bovenaan de prioriteitenlijst gestaan. Het studiemodel zou op een volle maar niet nader gespecificeerde accu tot 750 kilometer ver moeten komen. Auto's op de MMA-basis kunnen dankzij 800v-boordspanning met tot 250 kW snelladen. De Concept CLA moet in 15 minuten in ieder geval genoeg kunnen bijladen voor 400 kilometer rijpret. Het studiemodel heeft een 328 pk sterke elektromotor die - waarschijnlijk - de voorwielen aandrijft, al zegt Mercedes-Benz dat de basis ook geschikt is voor vierwielaandrijving. Ook moet de Concept CLA bidirectioneel kunnen laden. Energie mag dus ook de auto uit.

Van buiten naar binnen

De buitenkant van de Concept CLA natuurlijk ook interessant. Van opzij bezien breekt de Concept CLA nauwelijks met wat je nu van de vierdeurs CLA kent, maar de voor- en achterzijde zijn voor Mercedes-Benz compleet nieuw. Zo heeft de showauto opvallend ronde koplampen en achterlichten. Net als in de achterlichten van de nieuwe E-klasse zit er in de achterlichtunits van de Concept CLA - een ster verwerkt. De achterlichten worden optisch aan elkaar geknoopt door een horizontale ledstreep die de hoek van de auto om gaat en tot ver de achterportieren induikt. Ook de koplampen bestaan uit halve cirkels met een ster erin en ook hier zien we een horizontale streep die niet bang is om het front te verlaten. Overigens lijken we rond de koplampen en achterlichten een uitsparing te zien waar - met enige fantasie - grotere, traditionelere lichtunits in passen.

Ook opvallend is de grote dichte 'grille' die als een soort gapende muil onderaan de snuit is geplaatst. Daarin zien we een grote Mercedes-ster, maar ook tientallen - zo niet honderden - kleine sterretjes. Daarbij plaatst Mercedes-Benz ook bovenop de voorklep een logo. De Concept CLA heeft aerodynamische 21-inch wielen, een glazen panoramadak en in de portieren verzonken handgrepen. Mercedes-Benz lijkt in verlichting de nieuwe manier te zien om zijn auto's van details te voorzien.

De Concept CLA heeft ook een opvallend interieur. Op de hoeken van het dashboard zien we een evolutie van de huidige ronde ventilatieroosters. Verder bestaat nagenoeg het complete dashboard uit een zwart paneel waarin het instrumentarium, het infotainmentscherm (MBUX Superscreen) en een display voor de bijrijder zijn verwerkt. Geen 'los' scherm meer dus in de middenconsole. Op de schermen draait overigens MB.OS, een nieuwe versie van Mercedes' infotainmentsoftware.

Geen toekomstvisie of nieuw model zonder een passage over de toepassing van milieuvriendelijke materialen en dus lezen we ook dat de Concept CLA 'duurzaam geloeid leer, bekleding van papier' en 'CO2-vrij staal' bevat.