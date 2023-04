Mercury Capri (1992) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De auto die we vandaag op het In het Wild-podium hijsen, is niet echt voor één gat te vangen. Is het nou een Amerikaan, een Australiër of misschien zelfs een Japanner? Het is in elk geval ook bijna vier jaar een Nederlander, deze Mercury Capri.

Het is vandaag prima weer om lekker met een cabriolet op pad te gaan met het dakje naar beneden. Misschien gaat de eigenaar van deze Mercury Capri dat ook wel doen. De door AutoWeek-forumlid 'D oh' gespotte Capri lijkt er afgaande op het uiterlijk in ieder geval helemaal klaar voor! Hij staat netjes in zijn rode lak, het dak ziet er prima uit en we zien geen gekke schades of roestplekken. De Mercury Capri komt uit Noord-Amerika, al heeft hij daar eigenlijk evenmin zijn oorsprong liggen. Het is immers een Mercury Capri van de derde generatie en dat was een tot Mercury omgedoopte Australische Ford Capri. Die leende op zijn beurt zijn technische basis van de Mazda 323, terwijl hij nota bene met de Mazda MX-5 moest concurreren. Zijn we er nog? De Capri-naam heeft bij Mercury een nogal uiteenlopende geschiedenis gehad. De eerste Mercury Capri was de voor de Amerikaanse markt bestemde Ford Capri (de 'onze', uit de jaren 70), de tweede generatie was plat gezegd een Mercury-versie van de 'Fox Body' Ford Mustang en daarna kwam dus deze creatie van Ford Australië.

De grote gemene deler van alle Mercury's Capri: het waren modellen met een sportieve inborst. Op dat vlak was deze laatste Mercury Capri voor zijn tijd wel de minst spectaculaire, met zijn relatief bescheiden motoren en voorwielaandrijving. Hij deelde zoals gezegd zijn basis met de Mazda 323 en had ook de 1.6 vierpitter daarvan in zijn neus liggen. Die kon je krijgen zonder turbo (100 Amerikaanse pk's) en mét turbo (132 pk). Het in 2019 geïmporteerde exemplaar op de foto's heeft de eerste. Daaraan heeft hij meer dan voldoende als je hem vooral voor lekker flaneren in de lentezon wilt gebruiken. Laat nu het mooie weer maar komen!