‘Mercedes wil Maybach-verkopen verdubbelen’

Volgens Reuters moeten er binnenkort dubbel zoveel Mercedes-Maybachs worden verkocht, al wordt daaraan geen concrete termijn gehangen. In Nederland is zo’n door Maybach opgetuigde S-klasse echt een bijzonderheid, maar in onder meer Rusland en tal van andere landen is zo’n ultraluxe en ultralange S-klasse de ‘vehicle of choice’ van veel superrijken.

De toekomstwens voor Maybach komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar volgt nadat gisteren de Maybach-versie van de geheel nieuwe S-klasse werd gepresenteerd. Dat Mercedes denkt dat er nog wel wat rek zit in de Maybach-verkopen, is bovendien zeker niet gek. Behalve een geheel nieuwe S-klasse heeft Maybach inmiddels immers ook een variant van top-SUV GLS in het gamma. Bovendien ziet men in de toekomst nog wel wat uitbreidingsmogelijkheden, onder meer in de vorm van een elektrisch model. Opnieuw weinig verrassend, want met de EQS heeft Mercedes binnenkort een elektrische limousine in huis die prima als basis kan dienen.

Sinds 2014

Het merk Maybach stamt oorspronkelijk uit 1909 en werd in 1960 gekocht door Daimler-Benz. Aan het begin van deze eeuw verscheen er een tweetal modellen onder deze merknaam, de Maybach 57 en de Maybach 62. Deze limousines, in feite twee lengtevarianten van dezelfde auto, brachten Mercedes niet wat het merk ervan gehoopt had. Bij de spirituele opvolgers pakten de Duitsers de zaken dan ook anders aan. Sinds 2014 prijkt de naam ‘Maybach’ op een aangepaste, superluxe en extra lange versie van de S-klasse. De naam wordt daarmee verwerkt op de manier die tegenwoordig ook bij AMG gebruikelijk is: in plaats van ‘Mercedes-Benz S-klasse’ heet de topversie ‘Mercedes-Maybach S-klasse’. Die gaat nu zijn tweede generatie in.