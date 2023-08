Mercedes vol ongeloof over snelheid Red Bull

Lewis Hamilton vond begin dit jaar de RB19 van Red Bull al één van de snelste F1-auto's die hij ooit heeft gezien. Nu halverwege het seizoen lijkt daar nog niets aan veranderd. In tegendeel: Mercedes-ingenieur Mike Elliott is zelfs 'vol ongeloof' over de snelheid.

Red Bull heeft met de RB19 een raket van een auto neergezet, daarover is iedereen het eigenlijk wel eens. Er zijn inmiddels dertien races verreden dit jaar en nog altijd is de auto ongeslagen. Een belangrijk voordeel van de RB19 is zijn snelheid op de rechte stukken. Dat bleek begin dit jaar al, maar ook in België was de kracht van de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez op de rechte stukken weer overduidelijk. Auto, Motor und Sport zette de cijfers op een rijtje.

In België klokte Red Bull de hoogste topsnelheid, met 340,8 km/h met de DRS-vleugel open. Een voordeel van ruim 3 km/h ten opzichte van Ferrari, bijna 8 km/h op Mercedes en zelfs 14 km/h ten opzichte van McLaren. George Russell (Mercedes) reed met een andere achtervleugel dan Lewis Hamilton en was zo'n 13 km/h langzamer dan Red Bull op het rechte stuk. "Het is ongelooflijk hoeveel rondetijd Red Bull wint zodra de achtervleugel open is", aldus Mercedes' technisch topman Mike Elliott. "Als we de snelheidscurven over elkaar heen leggen, kunnen we het zelf nauwelijks geloven."

Red Bull is wel afhankelijk van DRS om dit voordeel te pakken, want met de klep dicht is het verschil ineens minimaal. AMuS noteert voor Red Bull in België een topsnelheid van 320,5 km/h zonder DRS, waar Mercedes (319,8 km/h) en Ferrari (318,3 km/h) vlak achter zitten. Dat lijkt wel een verandering ten opzichte van begin dit jaar, want toen gleed de RB19 ook zonder DRS vrij makkelijk langs de concurrenten op de rechte stukken.

Maar goed, mét DRS heeft Red Bull in elk geval een troef in handen en er gaat daarom nu ook een vaag gerucht dat de FIA het gebruik van DRS in de kwalificatie wil afschaffen om de boel meer gelijk te trekken. Dat klinkt alleen bijzonder onwaarschijnlijk, aangezien de topman van de FIA eerder dit jaar nog stelde dat de dominantie van Red Bull niet 'bestraft' moet worden.