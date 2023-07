Mercedes-teambaas: 'Red Bull rijdt in F1, de rest in F2'

Met maar liefst twaalf overwinningen op rij pakte Red Bull gisteren een record in de Formule 1. Max Verstappen deed dat ook weer in uiterst dominante stijl, door met een marge van maar liefst bijna 34 seconden als eerste over de finish te komen. Waar de Red Bull in de kwalificatie niet zo fantastisch uit de verf kwam, was de RB19 volgens Verstappen 'een raket' in de race. De stopwatch vertelde eenzelfde verhaal.

Mercedes-teambaas Toto Wolff lijkt er enigszins moedeloos van te worden. Tegenover de verzamelde media vatte hij in het Hongarije op bijzondere wijze samen: "We kunnen wel mooi weer spelen en zeggen dat wij tweede hadden kunnen worden, maar dat is irrelevant, want je hebt één auto vooraan rijden die 34 seconden voorsprong heeft en waarschijnlijk ook nog aan het cruisen was. Dat is de harde realiteit." Hij vergelijkt het met het verschil tussen de Formule 1 en de Formule 2: "In de F2 waren wij snel, maar de F1-auto won met 34 seconden voorsprong." Hoewel het voor Mercedes moeilijk is om te zien dat Red Bull het zo goed doet, vindt Wolff wel dat Red Bull alle lof verdient voor hoe het gaat. "We zagen het tempo dat Max had, daar staan zij. Ze hebben het beste werk geleverd, dat moeten we gewoon erkennen."