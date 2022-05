Mercedes: 'Onze prestaties zijn onaanvaardbaar'

Na de Grand Prix van Spanje was er wat reden tot optimisme bij het F1-team van Mercedes, maar dat is in Monaco weer aardig verdampt. Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, steekt zijn frustratie niet onder stoelen of banken.

Mercedes kwam in Spanje relatief goed voor de dag en leek de weg naar voren ingeslagen te hebben. In Monaco waren er echter vooral weer problemen met het gestuiter van de auto, terwijl de zogenoemde porpoising een week eerder opgelost leek. "Als je het van de optimistisch kant bekijkt, zijn we vijf tiende van een seconde langzamer dan de topteams. Maar het is acht tienden als je pessimistisch kijkt. En het is duidelijk voor ons allemaal dat dit voor Mercedes onaanvaardbaar is. We hebben twee ongelooflijk goede coureurs, maar het is een enorme ergernis voor ons allemaal dat het gat nog hetzelfde blijft."

Wolff benadrukt dat Mercedes nog huiswerk te doen heeft. "Ik denk dat we op elk circuit leren. Letterlijk elke kilometer die we afleggen biedt ons belangrijke lessen voor hoe we de auto kunnen verbeteren. Maar we moeten zo snel mogelijk uit dit niemandsland zien te komen." Met het 'niemandsland' doelt Wolff op de positie van zijn team in de rangorde. Volgens hem is Mercedes nu het derde team, maar er zit een groot gat naar de topteams en naar het team erachter. Mercedes toonde zich in Spanje nog strijdbaar en waarschuwde de concurrentie dat er 'meer aan zit te komen' qua updates en snelheid. In Azerbeidzjan, waar over twee weken de volgende race is, mag Mercedes dat gaan bewijzen.