Mercedes-Maybach S-klasse onthuld

De nieuwe Mercedes-Maybach S-klasse is hier. De top van de top bij Mercedes is klaar om haar inzittenden weer helemaal in de watten te leggen.

Bij de vorige generatie van de Mercedes-Benz S-klasse werd de Maybach-naam voor het eerst aan het topmodel gehangen. In tegenstelling tot de Maybach 57 en 62 van begin deze eeuw - die ondanks de gelijkenissen met de S-klasse toch meer op eigen benen stonden - ging het voortaan om een ultraluxe S-klasse. Dat is ook nu weer het geval. Echt grote verrassingen zijn er dan ook niet als we naar het uiterlijk kijken. De auto onderscheidt zich vooral van de reguliere S-klasse door zijn enorme lengte. De wielbasis van de Mercedes-Maybach S-klasse is namelijk maar liefst 18 centimeter langer dan de S-klasse Lang. Met zijn wielbasis van bijna 3,4 meter is-ie zelfs 29 centimeter langer dan de standaard S-klasse. Over de hele lengte meet de topversie bijna 5,47 meter. Hij is ook iets hoger: 7 millimeter.

Toch is zijn formaat niet het enige waaraan je de Mercedes-Maybach herkent. Net als eerder is de auto namelijk leverbaar in two-tone kleurencombinaties. Van voren naar achteren loopt er net onder de raamstijlen door een met de hand aangebrachte lijn die de twee kleuren van elkaar scheidt. De speciale grille en wielen en Maybach-logo's onder andere op de C-stijl herinneren je er verder aan dat hier iemand rijdt voor wie een gewone S-klasse te min was.

Interieur

Mocht je het genoegen hebben om je in een Mercedes-Maybach S-klasse te begeven, dan word je niet teleurgesteld. Hier gaat het er echt duidelijk weelderiger aan toe dan in de normale S-klasse. Niet dat je daarin veel te klagen hebt, overigens. De Mercedes-Maybach moet vooral uitblinken in het comfort van degenen die achterin zitten en doet dat onder meer met de twee riante zetels. Geen bank, uiteraard, ieder netjes zijn eigen afzonderlijke zitplaats. Wie een dutje wil doen achterin, kan beide stoelen elektrisch uitgebreid verstellen en zelfs haast languit liggen. Nek- en schouderverwarming en massagefuncties in de stoelen zorgen verder voor het nodige extra comfort. Houten aankleding op de achterkant van de voorstoelen en optioneel ook tussen de twee achterste zetels geven het met leer overladen achterste deel van het interieur nog wat meer allure. Behalve uiteraard de klimaatregeling is ook de verlichting achterin naar wens in te stellen. De helderheid en de richting van de spots kan worden aangepast.

De Mercedes-Maybach krijgt natuurlijk het neusje van de S-klassezalm als het gaat om infotainment. Het vernieuwde MBUX-systeem wordt door de chauffeur centraal aangestuurd op het 12,8-inch scherm en in totaal zijn er tot vier extra schermen leverbaar. Op de extra schermen kunnen passagiers achterin voor hen relevante zaken aanpassen en weergeven, zoals multimedia, rit-informatie en klimaatregeling. Het systeem herkent ook gebaren van inzittenden en kan daarop zelf zaken aanpassen. Wie achterin zit en naar de gordel reikt, krijgt deze bijvoorbeeld automatisch aangereikt.

Techniek en veiligheid

Welke krachtbronnen er straks precies verkrijgbaar zijn in de Mercedes-Maybach S-klasse blijft onvermeld, maar wel is duidelijk dat het motoren met elektrische (mild-hybride) ondersteuning worden die momenteel ook al in andere modellen leverbaar zijn. Dat kan betekenen dat de 6.0 V12 nu toch inderdaad het veld heeft moeten ruimen, hoewel Daimler-CEO Ola Källenius dat eerder dit jaar nog ontkende. Volgens hem keert de V12 - eerder goed voor 630 pk - gewoon terug en daarom gaan we er gemakshalve even vanuit dat die op den duur wel in de Mercedes-Maybach S-klasse komt te liggen. De subtopper is dan wederom de Mercedes-Maybach met de 4,0-liter V8. Dan hebben we het waarschijnlijk over de 557 pk en en 730 Nm sterke versie die ook in de Mercedes-Maybach GLS ligt. Een 435 pk variant van die motor (bekend van de S500) is echter ook een optie. Die zit qua vermogen dicht bij de vorige subtopper van de Mercedes-Maybach, de S560. Beide V8's leveren met EQ-boost 22 pk en 250 Nm extra.

Net als bij de reguliere S-klasse wordt in de Mercedes-Maybach S-klasse het comfort zoveel mogelijk verhoogd door het actieve onderstel en de luchtvering. De auto scant de weg voor zich en bereidt de vering voor op aankomende oneffenheden. Dat moet ervoor zorgen dat de luxe toplimousine als een vliegend tapijt over de weg zweeft. Een ander handig technisch extraatje is achterwielbesturing. Volgens Mercedes-Maybach kan de S-klasse daarmee een tot bijna 2 meter kleinere draaicirkel krijgen. Dat hangt er wel vanaf of je voor de 4,5 graden of 10 graden achterwielbesturing kiest. Dat scheelt een meter draaicirkel.

Nog even geduld

Mercedes-Maybach laat er geen gras over groeien en levert op enkele markten nog dit jaar de eerste S-klasses. De luxe topversie van de S-klasse verschijnt in het voorjaar in Duitsland, de VS en China op de markt. Echter, pas in de zomer van het nieuwe jaar is-ie overal in Europa leverbaar. Een prijs is er nog niet, maar reken op pakweg twee ton voor de mildste Mercedes-Maybach en mogelijk voorbij de drie ton voor de topversie.