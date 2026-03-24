Begin dit jaar gaf Mercedes alle informatie vrij over de geüpdatete S-klasse, die volgens de Duitsers de meest uitgebreide facelift ooit had gehad. Het bleef toen evengoed bij de basis- (nou ja) versie, zonder nieuws over de AMG-versies en de Maybach-variant. Maar nu zien we dan eindelijk de nieuwste Maybach. Het model dat moet concurreren met de absolute top en een alternatief moet zijn voor de Rolls-Royce Ghost en de Bentley Flying Spur. Onderhuids heeft de auto uiteraard dezelfde technische update gekregen als de S-klasse, zoals het nieuwe MBOS, dat zijn vuurdoop kreeg in de CLA. Uiteraard is het superscreen in de Maybach standaard, maar dan met wijzerplaten die in roségoud glanzen. Een kleur die sowieso veel terugkomt in en op de Maybach. Aan de buitenkant werd de grille nog groter, want die van de 'gewone' S-klasse groeide eveneens in omvang en verschil moet er natuurlijk zijn.

Geen V12 meer voor de Maybach in Europa

De motortechniek is interessant, want de Maybach krijgt dezelfde nieuwe crossplane V8 die de S-klasse kreeg, en in de 680 vervangt hij zelfs de V12. Je zou zeggen dat die twaalfcilinder onlosmakelijk verbonden is met Maybach, maar die tijden liggen achter ons. De uitstootnormen maken het onhaalbaar om hem nog in Europa te leveren. Andere markten krijgen hem nog wel. Maar niet getreurd, het vermogen wordt opgevoerd naar 612 pk: precies evenveel als de V12 levert. Maar voor de Nederlandse markt wordt mogelijk de hybride-variant interessanter. Deze combineert een zes-in-lijn met veel elektropower en deze versie krijgt méér systeemvermogen dan de standaard V8 in de 580. Ongetwijfeld wordt deze plug-in hybride met zijn gunstige bpm voor Nederland een interessante auto, met zijn navenant lagere (= minder hoge) prijskaartje.

Qua luxe heeft Mercedes gepoogd de nieuwe Maybach op een nog hoger plan te tillen. Om te beginnen is hij met 5,5 meter lengte nog eens 18 centimeter langer dan de verlengde(!) S-klasse, dus beenruimte te over. Achterin zit je vervolgens beter dan in de meeste businessclass-stoelen in luxe vliegtuigen. Met één knop sluit of open je de grote deur; verborgen koelkastjes en champagnekoelers maken het geheel af.

Night Series nu altijd leverbaar bij Maybach

Nieuw is dat Mercedes nu vanaf de start de Night-Series-varianten van de Maybach levert. De nieuwe line up slaat sinds zijn lancering in 2023 enorm aan en wordt nu dus standaard onderdeel van het Maybach-programma. Denk aan donkere chroomaccenten, exclusieve tweekleurige lak - met onder meer Obsidiaan zwart en Mojave zilver - en een specifiek interieur met parelmoereffect. Een en ander zal uiteraard te maken hebben met het succes van de Black Badge-versies van Rolls-Royce. Het merk strooit uiteraard met Maybach-labels overal rondom de auto; de individualiseringsopties kennen weinig grenzen. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend, maar zoals het gaat in deze klasse: wie zich daar druk om maakt ... Enfin, u begrijpt het wel.