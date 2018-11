Mercedes-Maybach GLS-klasse gesnapt

De nieuwe GLS-klasse krijgt net als de S-klasse een Maybach-versie en het is die Mercedes-Maybach GLS-klasse die nu voor het eerst in beeld is verschenen,

Mercedes-Benz is al even aan het testen met een nieuwe generatie van de GLS-klasse, een auto die voor het eerst tegengas uit eigen land krijgt in de vorm van de BMW X7. De nieuwe GLS blijft trouw aan het concept van het origineel en dat betekent dat ook de tweede generatie GLS bovenal groot zal zijn. Een groot verschil met het huidige model: er komt een Maybach-versie van! Onze spionagefotograaf heeft die extra opulente versie voor het eerst in beeld gekregen.

De Mercedes-Maybach GLS-klasse is in het leven geroepen om tegengas te bieden aan uiterst luxueuze versies van grote SUV's, denk aan de SVAutobiography-smaken van Land Rover's Range Rover. Ook zijn auto's als de Bentley Bentayga en de relatief kort geleden gepresenteerde Rolls-Royce Cullinan in theorie tegenspelers, al zal die laatste prijstechnisch een geheel eigen hoekje van autoland bezet houden. De Maybach-smaak van de GLS zal met name achterin bijzonder weelderig zijn aangekleed. Het is aannemelijk dat de stoelen hier verder naar achteren zijn geplaatst om de beenruimte te vergroten én om plek te bieden aan de waarschijnlijk enorme zetels die Mercedes-Benz er wil monteren.