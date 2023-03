Mercedes-Maybach EQS SUV: ster óp de neus!

De Mercedes-Benz EQS SUV is van nature al behoorlijk weelderig, maar het kan natuurlijk altijd luxer. Daarom komt Mercedes met een Mercedes-Maybach EQS SUV, de eerste elektrische auto met het Maybach-label. Die komt trouwens niet als een verrassing. We hebben al eens eerder een gecamoufleerd exemplaar voor de lens gehad en in 2021 presenteerde Mercedes zelf de Mercedes-Maybach EQS als concept-car. Die gold toen als voorbode voor de destijds nog te onthullen Mercedes-Benz EQS SUV, maar is dus nog meer een voorbode van de nu nog te onthullen Mercedes-Maybach EQS SUV.

Hoewel in deze vorm nieuw, is het recept bekend. Na de eerdere ‘revival’ met de 62 en de 57, aparte modellen, is Maybach verworden tot een sublabel dat voor het summum op luxegebied staat. Bij de S-klasse betekent dat ook een eindeloos verlengde wielbasis. In het geval van de Mercedes-Maybach GLS maakt Mercedes zich er makkelijker vanaf door de carrosserie intact te laten en dat lijkt ook voor de elektrische Maybach EQS te gaan gelden. Het verschil moet dus komen van een nóg weelderiger interieur, ongetwijfeld met veel aandacht voor de situatie achterin, en een verder ‘opgepimpt’ uiterlijk. We gebruiken bewust dat woord, want bij Maybach zijn ze bepaald niet vies van wat bling-bling. De nieuwe spionagebeelden geven een goed beeld van wat we kunnen verwachten. Zo staat de Mercedes-ster hier duidelijk óp de neus. Dat is voor het eerst bij een EQ-model, zoals de Maybach ook de enige GLS is waarbij de ster nog op de motorkap prijkt. Deze oplossing roept wel de vraag op wat er met het grote, nu lege vlak eronder gaat gebeuren. Wij gokken erop dat de verticale spijlen die onderin de bumper van deze auto zichtbaar zijn, uniek voor de Maybach, worden doorgetrokken in de hogere ‘grille’. Een beetje zoals bij de AMG, dus, maar dan talrijker, met nog meer chroom en zonder merklogo.

Reken ook op stevig verchroomde wielen, een verchroomde D-stijl en een optioneel tweekleurige carrosserie. Ook onderhuids verwachten we verschillen met de reguliere EQS SUV, vooral op het gebeid van aandrijflijn. Het huidige topmodel is de 523 pk sterke GLS 580, maar daar kan vast nog wel een schepje bovenop. Misschien ziet Mercedes zelfs kans om het bereik nog een klein zetje te geven, waarmee de 600-kilometergrens ook met deze razendsnelle vierwielaandrijver kan worden geslecht. Wanneer de Mercedes-Maybach EQS SUV komt? Niets is zeker, maar erg lang kan het eigenlijk niet meer duren.