Mercedes laat binnenkant nieuwe S-klasse deels zien

Mercedes-Benz trekt pas over twee maanden het doek van de gloednieuwe S-klasse, maar geeft nu alvast een kleine inkijk in het interieur.

In september gaat het doek van de S-klasse, die zoals altijd weer bomvol nieuwe snufjes zal zitten. Een deel daarvan krijgen we alvast in een video van Mercedes-Benz te zien. Niemand minder dan Daimler-COO Markus Schäfer neemt plaats in de S-klasse en daarbij komt meerdere keren het enorme scherm centraal op dashboard in beeld. Het grote scherm toont een ogenschijnlijk vrij minimalistisch vormgegeven besturingssysteem. Daarop lopen de aan te tikken functies naadloos over in de navigatiekaart (foto's 2 en 3).

Ook krijgen we al kort de werking van de 'augmented reality' (foto 4) bij de navigatie te zien. Op de voorruit van de S-klasse worden pijlen geprojecteerd die aangeven welke kant je op moet. Die pijlen lijken dankzij augmented reality echt fysiek op de weg voor je te staan en blijven ondanks je eigen beweging visueel op dezelfde plek in bochten of kruispunten staan. Als het goed is kun je daarmee nooit meer twijfelen over welke afslag je precies moet hebben.

Meer details worden volgens Schäfer in de komende weken bekend. Om te beginnen woensdag, als er meer over de nieuwe functionaliteiten van het MBUX-infotainmentsysteem wordt gedeeld. Eén belangrijk detail geeft Schäfer al weg: de plug-in hybride S-klasse kan op één acculading 100 kilometer afleggen. Hoewel de volledig elektrische EQS het echte EV-alternatief voor de S-klasse wordt, is elektrisch rijden met de nieuwe S-klasse dus ook al voor een behoorlijk stuk mogelijk.