Mercedes' kleinste elektrische sedan gesnapt

Het rommelt in het modellengamma van Mercedes-Benz. Het merk stopt op termijn met de B-klasse en ook de A-klasse Hatchback en A-klasse Sedan lijken na het afzwaaien van de huidige modelreeks geen opvolgers te krijgen. Althans, geen directe. Met een compacte elektrische sedan in de onderste regionen van zijn leveringsgamma hoopt Mercedes-Benz toch wat zieltjes voor zich te winnen.

Op deze in het hoge noorden van Scandinavië geschoten foto's is een nieuwe compacte elektrische sedan van Mercedes-Benz te zien. Het is nog even de vraag hoe die elektrische vierdeurs gaat heten. Als het een elektrisch equivalent wordt van de A-klasse sedan en CLA, dan ligt de 'EQA'-naam voor de hand. Zo vreemd zou dat niet zijn. De lage EQE en EQS hebben in de vorm van de EQE SUV en EQS SUV immers SUV-zustermodellen en volgens diezelfde strategie zou deze kleine elektrische sedan dan EQA kunnen gaan heten. De huidige elektrische cross-over EQA zou dan omgedoopt moeten worden tot EQA SUV om de boel weer recht te trekken. Iets soortgelijks zou de EQC te wachten staan. Dat is nu nog een SUV, maar op termijn komt Mercedes-Benz met een elektrisch alternatief voor de C-klasse dat EQC gaat heten. De huidige EQC - de SUV dus - wordt dan mogelijk opgevolgd door de EQC SUV. Of dat alles daadwerkelijk gaat gebeuren is nog even de vraag, aangezien onlangs het gerucht opdook dat Mercedes-Benz het hele EQ-label aan de wilgen zou willen hangen.

Meer sedan

Goed, terug naar de elektrische vierdeurs op deze foto's. Waar de Mercedes-Benz EQE een gelikte vijfdeurs is en de EQS een vierdeurs sedan is met nagenoeg hetzelfde silhouet als de EQE, lijkt deze 'EQA' meer een traditionele sedanvorm te krijgen. De achterklep is immers duidelijker van de achterruit gescheiden dan bij de EQE en EQS.

Of de nieuwe compacte elektrische sedan van Mercedes-Benz op basis komt te staan die volledig is toegespitst op elektrische modellen? Waarschijnlijk niet. Het nieuwe model komt waarschijnlijk op het MMA-platform te staan dat eveneens overweg kan met verbrandingsmotoren. Dat platform vindt in een later statdium zijn weg naar de opvolgers van de huidige CLA, GLA en GLB.