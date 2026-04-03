Mercedes halveert stuurwiel in facelift-EQS

Tesla begon met het halveren van het stuur en bracht in de Model S en Model X al in 2021 het zogenaamde ‘yoke’-stuur uit. Vriend en vijand zijn het erover eens dat de uitwerking beter kan. Met de standaard stuurinrichting is overpakken nog altijd nodig, maar door het ontbreken van met name de bovenrand van het stuur ook erg lastig. Lexus deed dat beter en combineert een soortgelijk ‘vliegtuigstuurtje’ in de RZ met steer-by-wire en een variabele overbrenging, zodat overpakken in theorie niet meer nodig is.

Mercedes voert het nog een stap verder bij de vernieuwde EQS, die overigens nog niet is onthuld. Ook deze auto heeft een rechthoekig ‘yoke’-stuur en steer-by-wire (digitale overbrenging in plaats van fysieke stuurstang), maar krijgt daarnaast tot 10 graden meesturende (of eigenlijk tegensturende) achterwielen. Dat levert een kleinere draaicirkel op en een nog meer manieren om met een kleine stuuruitslag een groot effect te sorteren, erg belangrijk bij zo’n ‘yoke’. Sturen kan nu zonder ooit over te pakken en de EQS bepaalt zelf dat een stuuractie bij lage snelheid veel meer stuuruitslag oplevert dan op hogere snelheden. De voordelen van dit systeem zijn volgens de Duitsers overduidelijk: makkelijker manoeuvreren, gecombineerd met meer beenruimte en beter zicht naar voren door het compactere stuurwiel.

Wie dit niet ziet zitten of het ‘vlinderstuurtje’ simpelweg lelijk vindt, hoeft niet te treuren: standaard krijgt de vernieuwde EQS straks nog gewoon reguliere besturing met een rond stuurwiel mee. Het steer-by-wire-systeem wordt een optie en is tegen meerprijs te bestellen.