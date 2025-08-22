‘Mercedes gaat viercilinders van BMW gebruiken’

Rijd jij met plezier Mercedes, maar mis je wel de Vanos-ellende, lagerschalen-issues en plastic koelsystemen van de BMW die je vroeger had? Geen nood! Geintje natuurlijk, ook bij BMW hebben ze voor alles al eens een oplossing bedacht. Wel kan het zijn dat je in de toekomst bij de BMW-dealer terechtkunt voor het onderhoud van je Mercedes. Volgens het Duitse Manager Magazin, aangehaald door verschillende andere media, is Mercedes namelijk naarstig op zoek naar een nieuwe leverancier voor viercilindermotoren. Lange tijd werkte het bedrijf daarmee samen met Renault en de laatste tijd zien we weer meer echte Mercedes-motoren in de neus van de compacte modellen, maar naar verluidt is het allemaal niet genoeg. Door een achterblijvende EV-vraag en een stijgende PHEV-vraag heeft Mercedes volgens het bericht veel benzinemotoren nodig. Die haalt het voor de CLA bij Geely via Horse Powertrain, maar dat zou voor de Amerikaanse markt geen oplossing zijn, omdat ze daar niet zitten te wachten op Chinese spullen. Daarom zoekt Mercedes naar verluidt een Europese partner, en die heeft het volgens de geruchten gevonden in nota bene BMW.

Dat is best opmerkelijk, want BMW en Mercedes zijn voor autoland wat Ajax en Feyenoord in het Nederlandse voetbal zijn. De ultieme rivalen dus, al is het ook weer niet zó schokkend als dit gerucht inderdaad op waarheid zou berusten. BMW en Mercedes hebben namelijk al eerder samengewerkt, zij het op wat abstractere thema’s als autodeeldiensten en inductieladers. We wachten het persbericht maar rustig af.