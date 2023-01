Mercedes F1-teambaas: 'Gat naar Red Bull mogelijk even groot'

Het Formule 1-team van Mercedes-AMG had afgelopen seizoen een bittere pil te slikken: na jarenlang de snelste auto te hebben, hadden de kampioenen plots een auto die niet mee kon doen voor de winst. Aan het einde van het 2022-seizoen zat er duidelijk verbetering in en dat hoopt het team in 2023 verder uit te bouwen. "Als we presteren zoals we hopen, dan doen we weer voorin mee," zo stelt Toto Wolff volgens Motorsport.com.

Dat hij dat hoopt, is nogal logisch. Of het ook reëel is, is een tweede. Wolff houdt een slag om de arm: "Het kan heel goed zijn dat de gaten (naar Red Bull en Ferrari, red.) hetzelfde zijn als vorig seizoen. Als je een halve seconde achterligt, wordt het heel lastig om dat goed te maken op geweldige organisaties zoals Red Bull en Ferrari." Mocht het inderdaad zo zijn dat er nog steeds een gat is naar de top, dan hoopt Wolff dat op zijn minst de ontwikkeling van de auto van Mercedes sneller gaat gedurende het seizoen. De Oostenrijker verklaart dat inmiddels duidelijk is hoe Mercedes verder kan ontwikkelen op basis van de auto van vorig jaar. "Bij het testen zullen we zien of de potentie die we altijd in de auto hebben gezien er ook werkelijk is."

Waar Mercedes in ieder geval profijt van kan hebben, is dat het meer tijd in de windtunnel mag doorbrengen dan Ferrari en vooral Red Bull. Dat is een gevolg van de kampioenschapsstand van afgelopen jaar. Hoe lager een team eindigt, hoe meer windtunneltijd er wordt gegeven. Red Bull had dus sowieso al de minste tijd, maar dat werd wegens het overschrijden van het maximumbudget in 2021 nog verder teruggeschroefd.