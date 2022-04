Mercedes EQS SUV is elektrische top-SUV

Tot zeven zitplaatsen

Trekgewicht tot 1.800 kg

Tot 2.100 liter bagageruimte

Hoeveel hoger, vraag je je af? Wel, de EQS SUV is 1,72 meter hoog en daarmee zo’n 20 centimeter hoger dan een reguliere EQS. Met 1,96 meter is hij ook iets breder. De wielbasis is met 3,21 meter exact gelijk. Wel neemt de EQS SUV genoegen met een iets kortere parkeerplek, want met 5,13 meter blijft de lengte iets achter bij die van een reguliere EQS. Die vijfdeurs liftback – een EQS is nooit een sedan – is met zijn aalgladde koets een ware stroomlijnkoning, en dat kan van een SUV nooit worden gezegd. Mercedes erkent dat ook, maar stelt tegelijkertijd dat de EQS SUV voor zijn soort een behoorlijk gestroomlijnde auto is. In vergelijking met een GLS, het door een verbrandingsmotor aangedreven alternatief voor deze auto, is de EQS SUV dan ook veel gladder en meer afgerond. Hij is ook lager en staat lager op zijn poten, al zijn die poten zelf met 20 tot 22 inch wel fors.

Hyperscreen

Interessant is dat de optionele treeplanken de stroomlijn nog wat verder zouden verbeteren. Typisch, aangezien deze onderdelen normaliter meestal juist nogal lompe uitsteeksels zijn. Buiten dat en de carrosserievorm zijn er op designgebied geen al te grote verrassingen: de EQS is een typische EQ-Mercedes, met de bijbehorende dichte grille, de doorlopende achterlichtpartij en andere kenmerken. Ook het interieur brengt geen grote verrassingen met zich mee. Enerzijds komt dat doordat het sterk op dat van de reguliere EQS lijkt, anderzijds doordat we het al eerder konden laten zien. Uiteraard zien we opnieuw het Hyperscreen terug, een combinatie van drie schermen die onder een enorme glasplaat vrijwel het gehele dashboard in beslag neemt. Dit is optioneel, want standaard krijgt de EQS SUV een wat kleiner scherm in het midden mee.

Naam

Dan moeten we het ook nog even hebben over de naam. De elektrische top-SUV van Mercedes heet dus daadwerkelijk 'EQS SUV' en krijgt daarmee de even fantasieloze als noodzakelijke toevoeging 'SUV' mee. Dat levert een wat opmerkelijk beeld op als we naar het complete elektrische gamma kijken, omdat de kleinere SUV's het zonder die toevoeging doen. De EQA, EQB en EQC zijn er vooralsnog ook uitsluitend als SUV, maar erg doordacht komt het allemaal niet over.

Zitplaatsen en ruimte

De EQS SUV – die overigens in Alabama wordt gebouwd – verschilt natuurlijk wel op één belangrijk punt van de reguliere EQS: ruimte. Dankzij zijn langere daklijn en rechtere achterklep biedt hij plaats aan maximaal zeven inzittenden. De derde zitrij is optioneel en laat zich uiteraard keurig in de vloer wegklappen. Dat gebeurt echter opvallend genoeg niet elektrisch, wat je wellicht wel zou verwachten op dit niveau. Als pleister op de wonde is de tweede en dus middelste zitrij juist wel elektrisch verstelbaar. Daarbij gaat het niet alleen om de rugleuning, maar kan de bank ook over een afstand van 13 cm worden verschoven. Het resultaat is dat er met neergeklapte derde zitrij maximaal 800 liter achterin gaat als de tweede zitrij zover mogelijk naar voren staat. Met de bank in een comfortabeler positie blijft daar 565 liter van over, met alle rijen plat wordt dat 2.020 liter. Met de derde zitrij in gebruik blijft er nog 195 liter over. Wie helemaal geen derde zitrij bestelt, krijgt logischerwijs nog meer bagageruimte. Achter de achterbank gaat dan afhankelijk van de positie van die bank 645 tot 880 liter, met alles plat groeit dat naar een zeer stevige 2.100 liter.

Aandrijving

Indrukwekkende cijfers, al moet gezegd dat een GLS met maximaal 2.400 liter nóg ruimer is. Dat is echter een logisch gevolg van de gestroomlijndere koets én het feit dat er bij de EQS altijd een elektromotor in het achteronder schuilt. Net als de reguliere EQS bestaat het aanbod bij de introductie uit een 450+ en een 580 4Matic. De 450+ heeft één elektromotor aan boord en achterwielaandrijving. Hij levert 265 kW, ofwel 360 pk, en een koppel van 568 Nm. Acceleratiecijfers en topsnelheden zijn nog niet bekend. Een WLTP-actieradius ook niet, maar Mercedes belooft al wel een bereik ‘tot meer dan 600 kilometer’ voor de gunstigste versie, wat deze achterwielaandrijver ongetwijfeld is. Dat wordt mogelijk gemaakt door een accupakket van maar liefst 107,8 kWh. Ter vergelijking: in de reguliere EQS 450+ kom je daarmee op papier maximaal 770 km ver. De EQS 580 is met zijn twee elektromotoren en vierwielaandrijving uiteraard krachtiger en sneller, al weten we opnieuw niet precies hoe snel. Wel is duidelijk dat hij 400 kW, ofwel 544 pk, levert en 858 Nm. Bovendien weten we dat er bij deze versie 1.800 kg aan de trekhaak mag, tegen 750 kg voor de reguliere EQS. Snelladen gaat in alle gevallen met maximaal 200 kW, waarmee van 10 naar 80 procent in 31 minuten gepiept zou moeten zijn.

Offroad-stand

De 4Matic-versie krijgt als bonus een Offroad-stand voor de luchtvering, die op zichzelf dan wel weer standaard is voor alle uitvoeringen. In ‘Offroad’ wordt de afstand tussen auto en ondergrond met 25 mm vergroot. Ook op andere vlakken is de software iets aangepast voor de SUV-versie. Zo is het mogelijk om Trailer Manoeuvring Assist te bestellen, een hulpje voor het rijden met aanhangers. Dat kan trouwens ook na aanschaf, via een over-the-air-update. Vierwielbesturing met een stuurhoek van 4,5 graden voor de achteras is standaard, maar de variant met 10 graden is ook via een update toe te voegen. Omdat de EQS SUV in de Verenigde Staten wordt gebouwd, zal de auto daar als eerste op de markt verschijnen. Europa volgt echter ook vrij vlot: nog dit jaar moeten de eerste auto’s hier worden afgeleverd.