Grotere actieradius: 925 kilometer

Sneller laden: 350 kW DC

Steer-by-wire

In 2021 maakten we voor het eerst kennis met de Mercedes EQS. Nu, in het jaar van zijn eerste lustrum, krijgt de elektrische tegenhanger van de S-klasse een tussentijdse update. Het grote nieuws zit weliswaar onderhuids – meer AI en opgewaardeerde elektrotechniek – maar mocht je er eentje tegenkomen: je herkent de herziene Mercedes EQS aan zijn motorkap met powerdomes, althans een set plooien alsof er een serieuze V8 in het vooronder moest worden weggestopt. Verder is de dagrijverlichting van de elektrolimousine voortaan stervormig uitgevoerd. De gewaagde grille die debuteerde op de eveneens volledig elektrische GLC gaat aan de neus van de EQS voorbij. Maar wie gaat voor de Electric Art Line krijgt in een hang naar traditie wel een vertrouwde Mercedes-ster op de motorkap – verlicht, dat dan weer wel – terwijl het vlak tussen de koplampen dankzij zilverkleurige strepen van een afstandje toch doet denken aan een grille. Bij de AMG Line heb je dat niet, maar krijgt de Mercedes EQS tussen de koplampen een zwart vlak met een verlicht sterrenstelsel. Aan de achterkant zijn de wijzigingen minder spannend; het meest in het oog springend is de diffuserachtige vorm onderaan de bumper.

Mercedes EQS kan sneller snelladen

Op de elektrische prestaties van de pre-facelift EQS was al weinig aan te merken, maar bij een auto voor de bovenkant van de markt kan het altijd beter. De ingenieurs in Stuttgart hebben de accutechniek opgewaardeerd van 400 volt naar 800 volt. Hiermee zijn voortaan laadvermogens mogelijk tot 350 kW aan de gelijkstroom-snellader, beduidend meer dan de 200 kW piek van voorheen. Als alles meezit, laad je er in 10 minuten 320 kilometer actieradius bij. Verder kan het herziene regeneratieve remsysteem tot 385 kW bewegingsenergie in elektrische energie omzetten. Met het nieuwe accupakket is de EQS klaar voor bidirectioneel laden, vehicle-to-grid (v2g) en vehicle-to-home (v2h). De daarvoor benodigde software krijgt de auto op een later moment via een over-the-air-update.

Tweetraps automaat

De vernieuwde EQS komt in vier vermogensvarianten: 367, 408, 476 en 585 pk. De laatste twee zijn vierwielaandrijvers en hebben naast een elektromotor achterin ook een e-motor voorin. In alle gevallen werkt de achterste elektromotor – net als bij de Mercedes GLC of Porsche Taycan – met een tweetrapsautomaat. Overigens heeft de hybride Dacia Duster ook een elektrisch aangedreven achteras met een tweetrapsautomaat, maar bij die Roemeense SUV is dat bedoeld als een extra terreinversnelling. Daar gaat het bij de EQS niet om. Bij Mercedes zeggen ze dat deze constructie als voordeel heeft dat de aandrijfunit compacter is dan wanneer er een grotere motor wordt gebruikt zonder versnellingsbak. En nog belangrijker: een elektromotor heeft een beter rendement bij een hoger toerental. Nu kan de motor niet alleen bij hogere snelheid in dat gunstige toerengebied werken, maar ook bij een bescheidener tempo. Dit, samen met een nieuwe 122-kWh batterij, staat garant voor een WLTP-actieradius van 925 kilometer voor de EQS 450+, 10 km meer dan je volgens WLTP met een afgetankte S 450 4Matic haalt.

Supercomputer met AI

De EQS werkt voortaan op een supercomputer met het MB.OS-besturingssysteem en AI-integratie waarmee alle functies in de auto gecontroleerd worden. Echt alle functies, en dat is best veel. Zo zorgt MB.OS op basis van informatie uit de cloud ervoor dat de Airmatic-luchtvering alvast het karakter van de schokdempers aanpast wanneer er hobbels in het wegdek aankomen. Het dynamisch grootlicht heeft voortaan een actieradius tot 600 meter, de auto kan met 5 km/h inparkeren – dat is 60 procent sneller dan voorheen – en dankzij AI kan de virtuele assistent complexere dialogen aan. Verder krijgt de vernieuwde EQS standaard de nieuwste versie van Mercedes’ volledig digitale dashboard mee: het indrukwekkende Hyperscreen.

Steer-by-wire

Dankzij de rekenkracht van de supercomputer is de EQS de eerste Mercedes met steer-by-wire. Hierbij is er geen mechanische verbinding meer tussen het stuurwiel en de voorwielen. Je geeft via het stuur slechts input aan de computer die op zijn beurt ertoe bijdraagt dat de wielen insturen. De mate waarin de wielen indraaien is snelheidsafhankelijk: bij inparkeren sturen de wielen met een kleine stuurbeweging maximaal in, terwijl dat op de snelweg juist andersom is. Op een afgesloten parcours hebben we er al kennis mee kunnen maken. Bij het instappen in de EQS met steer-by-wire valt direct het sterk afgeplatte stuur op. Dat doet sterk denken aan wat we eerder al zagen in de Lexus RZ. Een volwaardig rond stuur is bij de steer-by-wire-auto niet nodig. Om de voorwielen volledig te laten insturen kun je op parkeersnelheid het stuurwiel maximaal 170 graden naar links of naar rechts verdraaien. Overpakken met je handen komt niet voor. Met kinderlijk gemak sturen we de EQS over een slalom en een rotonde. En toch komt het systeem heel natuurlijk over. Als de snelheid toeneemt, past de elektronica de stuuroverbrenging traploos aan, waardoor de wielen op hoger tempo juist minder sturen wanneer je aan het stuurwiel draait. Dat levert extra stabiliteit op.

Vernieuwing zit bij de EQS ook in kleine dingen: wat te denken van verwarmde veiligheidsgordels voorin of een portier dat automatisch sluit wanneer je je voet op het rempedaal zet?