Mercedes-Benz wil dat de nieuwe S-klasse de basis wordt voor robotaxidienst

Autonoom met stuurwiel

Robotaxi S-klasse
Lars Krijgsman

Heeft de autonome auto toekomst? Wel als je het Mercedes-Benz vraagt. Sterker nog: de vernieuwde Mercedes-Benz S-klasse moet een grote rol gaan spelen in de toekomst van de zelfrijdende auto.

Enkele jaren geleden vlogen de autonome studiemodellen je om de oren, maar de automobiele flitsoorlog waarbij de zelfrijdende auto het straatbeeld overnam, bleef uit. Toch zijn er achter de schermen heel wat merken druk met de ontwikkeling van autonome auto's. We noemen Tesla, Lucid Motor en natuurlijk Mercedes-Benz. Mercedes-Benz is van mening dat de vernieuwde S-klasse als basis kan dienen voor een diverse robotaxi-diensten. Inderdaad: taxidiensten met zelfrijdende auto's.

Mercedes-Benz zegt dat de met name op technisch vlak grondig verbeterde S-klasse dankzij zijn MB.OS-software als basis kan dienen voor shuttleservices met zelfrijdende auto's in de Verenigde Staten, Azië, Europa en het Midden-Oosten. Mercedes-Benz werkt samen met techreus Nvidia aan de ontwikkeling van wat het een robotaxi-ecosysteem noemt. Die basis moet, onder meer dankzij uitgebreide datasets en AI-modellen, autonoom rijden op niveau vier mogelijk maken. In de autonome S-klasses moet het in geval van nood toch mogelijk zijn om de auto zelf tot stilstand te kunnen brengen. Ook zijn stuuringrepen mogelijk. Ook in de 'robotaxi S-klasse' tref je dus pedalen en een stuurwiel aan. Later dit jaar worden de eerste testexemplaren van de autonome Mercedes-Benz S-klasse in Abu Dhabi de weg op gestuurd.

