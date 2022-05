Mercedes-Benz wijst handbak vanaf volgend jaar de deur

De uitfasering van de handbak bij Mercedes-Benz heeft meerdere redenen. Het komt deels door marktvraag en deels door het feit dat de elektrificatie toeneemt. Deze twee redenen hangen ook weer met elkaar samen. "Met de toenemende elektrificatie zien we dat de vraag van klanten verschuift naar elektrische mobiliteitscomponenten, batterijen en (deels) elektrische aandrijfsystemen", stelt de woordvoerder. De definitieve omschakeling vindt vanaf 2023 plaats, maar wanneer precies wil de fabrikant vanwege concurrentieoverwegingen niet zeggen.

Als je kijkt naar het huidige gamma van Mercedes-Benz kun je eigenlijk al wel stellen dat die omslag al heeft plaatsgevonden. Alleen de A 180d is volgens de configurator als hatchback en limousine nog met drie pedalen te krijgen, maar in de prijslijst is die versie ook al verdwenen. Alle overige modellen en motorvarianten van de personenauto's van het merk met de ster zijn alleen nog maar te krijgen in combinatie met een automaat. Bij de introductie van het volgende instapmodel van Mercedes-Benz zal de handbak dus al helemaal verdwijnen uit het aanbod.

Mercedes-Benz is overigens niet het enige merk dat de handbak aan de wilgen hangt. Volkswagen gaf vorig jaar aan dat het op den duur ook afscheid neemt van de handbak, al neemt men daar in Wolfsburg iets langer de tijd voor. Tot minstens het eind van dit decennium zijn in ieder geval de compacte Volkswagens nog met handbak verkrijgbaar. Voor de volgende generatie Passat en Tiguan geldt wel dat de handbak in zijn geheel verdwijnt. Of we daar rouwig om moeten zijn? Met inachtneming van de gemiddelde consument in ieder geval niet, want in 2019 was in Nederland de automaat voor het eerst populairder dan de handbak.