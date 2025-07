Mercedes-Benz werkt aan een nieuwe reeks busjes. Die komen stuk voor stuk op een nieuw modulair en voor EV's bestemd platform te staan dat VAN.EA heet. Reken maar op een uitgebreide reeks nieuwkomers. Zo kondigde Mercedes-Benz met de Vision V de komst aan van uiterst luxueuze Grand Limousines die VLE en VLS gaan heten. Het lijkt erop dat de VLE de opvolger wordt van de EQV, de elektrische versie van de huidige V-klasse. Voor wie het even niet meer op een rijtje heeft: de V-klasse is een personenautoversie van de bedrijfswagen Vito, die overigens ook met alleen maar zitplaatsen is te bestellen. Van zowel de V-klasse als de Vito bestaat een elektrische variant: achtereenvolgens de EQV en de eVito. Met de VLS boort Mercedes-Benz naar eigen zeggen een nieuw segment aan. Daarover later vast en zeker meer.

Hoe dan ook: de VLE is in aantocht. Om te bewijzen dat je daarmee best lange afstanden kunt rijden hebben de Duitsers een gecamoufleerde Mercedes-Benz VLE van Stuttgart naar Rome gestuurd. Via de Alpen, nota bene. Dat is een rit van 1.090 kilometer. Hoewel Mercedes-Benz met de nieuwe elektrische CLA heeft bewezen elektrische auto's met een groot bereik te kunnen ontwikkelen, heeft de Mercedes-Benz VLE die kleine 1.100 kilometer natuurlijk niet op één acculading afgelegd. Volgens Mercedes-Benz heeft het de bus echter slechts twee keer 15 minuten aan de snellader gehangen. Eveneens interessant: de VLE krijgt een mee- en tegensturende achteras. Handig voor in de stad.