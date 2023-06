Mercedes-Benz Vision One-Eleven: historische vooruitblik

Maak kennis met de Mercedes-Benz Vision One-Eleven. Het uitgeschreven getal in zijn naam is belangrijk. Mercedes-Benz verwijst er namelijk mee naar de experimentele C 111-auto's uit de jaren zestig en zeventig. Waar de eerste C 111 een rotatiemotor achter de voorstoelen had en Mercedes-Benz voor latere C 111's fanatiek het dieselpad bewandelde, hangt het ook in deze Vision One-Eleven interessante techniek. Eerst het uiterlijk, want ook daarmee knipoogt de showauto naar zijn voorgangers.

Allereerst is de oranje kleur waarin de Vision One-Eleven is uitgevoerd een verwijzing naar de C 111's en in het bijzonder naar de C 111-II die Mercedes-Benz voor de gelegenheid ook naast de aandachtstrekker heeft geparkeerd. Net als die C 111 II heeft de Vision One-Eleven vleugeldeuren die tijdens het openslaan een flink stuk van het dak meenemen. Ook zie je in de wijze waarop Mercedes-Benz de verlichting van het studiemodel heeft ingevuld duidelijk een link met z'n verre voorvader. De Vision One-Eleven is slechts 1,17 meter laag en glijdt volgens zijn scheppers bijzonder efficiënt door de wind. Opvallend is het gepixelde patroon dat Mercedes-Benz toepast op de portieren en het heftig ogende lichtmetaal waarop de showauto is geschoeid. Een flinke diffuser kan op een op een supercar lijkende showauto schijnbaar niet ontbreken en dus heeft ook deze Vision One-Eleven er een.

Vanbinnen zijn de verwijzingen naar de seventees behoorlijk vertegenwoordigd. Kijk maar eens naar die zilverkleurige stoelbekleding en de overdaad aan oranjekleurige en veelal lederen details. Volgens Mercedes-Benz hebben we hier te maken met de eerste sportauto met een lounge interieur. Als regelrechte toekomstvisie valt ook de Vision One-Eleven autonoom te rijden. In race-modus staat de rugleuning van de bestuudersstoel rechtop. In lounge-modus tovert het binnenste zich om tot een minimalistisch ingevulde plek compleet met in relaxmodus opererende stoelen. Over de gehele breedte van het dashboard loopt een scherm met grove pixels waar zaken als de snelheid op worden weergegeven. Ook zou je diverse zaken via augmented reality - dus wel met een speciale bril op - moeten kunnen bedienen.

Dan de aandrijflijn. Mercedes spreekt namelijk over de aanwezigheid van een axiale fluxmotor en een nieuw type accu met cilindervormige, vloeistofgekoelde cellen met een nieuwe samenstelling. Voor de aandrijflijn heeft Mercedes-Benz zijn AMG High Performance Powertrain-afdeling in het Engelse Brixworth opgetrommeld. Voor de elektromotor heeft Mercedes-Benz hulp gezocht bij het in 2021 door het merk gekochte YASA. Axiale fluxmotoren - de momenteel gebruikelijke elektromotoren zijn radiaal-fluxmotoren - bestaan al heel lang, maar worden door hun complexiteit zelden toegepast. Ze zijn kleiner, compacter en veelal krachtiger dan de momenteel gangbare elektromotoren. Een axiale fluxmotor weegt slechts een derde van wat een conventionele 'radiale fluxmotor' in de schaal legt. Mercedes-Benz zegt het type elektromotor te gaan toepassen in nieuwe sportieve modellen. De Vision One-Eleven gaat zelf niet in productie, maar dient dus niet voor niets!