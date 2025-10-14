Mercedes-Benz hanteert diverse designstijlen. Zet maar eens een EQE naast een E-klasse, of een GLB naast een C-klasse. Er gloort hoop aan de horizon voor wie om welke reden dan ook niet gecharmeerd is van de huidige ontwerpen van Mercedes-Benz. Het merk slaat een nieuw 'iconisch' tijdperk in, zo zegt het zelf. Deze bombastische Mercedes-Benz Vision Iconic staat symbool voor wat er in de toekomst achter de tekentafels wordt bedacht.

De Mercedes-Benz Vision Iconic is een studiemodel die volgens Mercedes-Bens 'ontworpen is voor de toekomst' en is doorspekt met invloeden van modellen uit het verleden. Het ogenschijnlijk ellenlange gevaarte heeft een gigantische 'iconische' grille - compleet met Ster erboven - waar Mercedes-designbaas Gorden Wagener zich naar eigen zeggen heeft laten inspireren door de W108, W111 en de legendarische Mercedes-Benz 600 Pullman. Mercedes-Benz past een dergelijke grille overigens al toe op de nog fonkelnieuwe Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie. Een misschien nog opvallender stukje verleden zien we terug aan de achterzijde van de Vision Iconic. Zo doet de bilpartij sterk denken aan die van de 300 SL. Bijzonder, toch? De Mercedes-sterren keren terug in de koplampen, maar voor de signatuur van de achterlichten hebben de Duitsers de sterren laten varen. De basisvorm van de auto doet ons iets denken aan de Vision Mercedes-Maybach 6, al zegt het merk niets over een verband met die showauto.

Het interieur van de Vision Iconic is minstens zo opvallend als het exterieur. Ook hier breekt Mercedes-Benz met hoe het zaken momenteel vormgeeft. Hyper-analoog, noemt Mercedes-Benz het. Hierin wordt een klassieke stijl gecombineerd met de huidige tijd en zelfs met de toekomst. We zien een uiterst klassiek art-deco ogend stuurwiel en een transparant en optisch in riemen hangend dashboard dat 'de Zeppelin' heet. In het midden ervan nemen we vier klokken waar. Een daarvan heeft de vorm van de Mercedes-ster en fungeert als weergave van de digitale AI-assistent. Ook interessant: net als achterin zit je voorin op een met blauw fluweel beklede bank en dus niet op een stoel.

Technische specificaties over de Vision Iconic deelt Mercedes-Benz niet, al weten we wel dat Mercedes-Benz zich de auto voorstelt met een elektrische aandrijflijn. Daarbij geven de Duitsers aan dat het naar een manier zoekt om zonnecellen in de vorm van een flinterdun laagje aan te brengen over vrijwel de gehele carrosserie. Mercedes-Benz rekent voor dat een oppervlak van 11 vierkante meter - wat vergelijkbaar zou zijn met dat van het carrosserieoppervlak van een middelgrote SUV - jaarlijks genoeg energie kan opwekken voor 12.000 kilometer bereik. Autonoom rijden op level 4 kan de Vision Iconic overigens ook.