Mercedes-Benz Vision AMG: spannend signaal

Wie de Mercedes-Benz Vision EQXX nog op het netvlies heeft staan moet daar bij het zien van deze Vision AMG ongetwijfeld even aan denken. Net als die Vision EQXX is deze Vision AMG een bijzonder gelikt gelijnd model met vier portieren, een aalgladde verschijning die zo is gevormd om zo efficiënt mogelijk door de wind te snijden. Ondanks dat deze Vision AMG net als de Vision EQXX een lange, lage achterzijde heeft die abrupt afloopt zijn de verhoudingen van de twee studiemodellen toch anders, al geeft AMG aan dat dit studiemodel voortborduurt op het concept van het zuinigheidswonder van Mercedes-Benz. Waar de IAA Concept uit 2015 een vroege vooruitblik leek op de Vision EQXX, lijkt deze Vision AMG dat te zijn van een in de toekomst te verschijnen ander model.

De Vision AMG heeft een lange wielbasis en relatief korte overhangen. Productierijp is de auto met zijn handgreeploze portieren, deels bestickerde zijruiten, eigenwijze wielen en heftige bilpartij nog niet, maar het signaal dat AMG er mee uitdraagt is wel degelijk interessant. Met de auto laat AMG zien dat het op geëlektrificeerd maar vooral op elektrisch vlak meer kan dan slechts een 'sportieve versie' van een bestaande auto leveren. Waar auto's als de plug-in hybride Mercedes-AMG 4-Door 63 S E Performance en de elektrische 43 AMG- en 55 AMG-smaken van de EQE dergelijke versies zijn, hint deze Vision AMG naar een toekomst waarin Mercedes' sportafdeling ook volledig eigen auto's maakt. Dat worden heus niet allemaal knalharde coupés. AMG zegt namelijk dat de Vision AMG een vierzitter is die laat zien hoe een praktische volledig elektrische sportauto vormgegeven zou kunnen worden! Komt AMG dan met een Taycan-achtige? Het heeft er alle schijn van.

Omstreeks 2025 komt AMG namelijk met een geheel zelf ontwikkelde elektrische auto, een sportieveling waar volgens de Duitsers nagenoeg alle onderdelen apart zijn voor ontwikkeld. Het blijft niet bij die ene auto, er zitten meerdere alleen als AMG te verschijnen modellen in het vat. Die komen stuk voor stuk op een alleen door AMG te gebruiken modulair platform te staan dat luistert naar de naam AMG.EA. Zo heeft AMG straks dus ook een eigen modulaire elektrobasis. Mercedes-Benz krijgt zelf onder meer het MB.EA-platform en voor de elektrische bedrijfswagens van Mercedes-Benz staat het VAN.EA-platform op de rol.

Kijk niet gek op als enkele designelementen van deze Vision AMG in meer of mindere basis terugkeren op een volledig elektrische AMG, al geven de heren en dames in Affalterbach zelf al aan dat die studiemodel 'extreme verhoudingen' heeft en vooral laten zijn dat het bij de club om 'schoonheid en het uitzonderlijke' gaat. De eigenwijze verlichting aan de voorzijde is een verwijzing naar de Mercedes-ster en zou zomaar een van de elementen kunnen zijn die in afgezwakte vorm het productiestadium halen. De typische AMG-grille met verticale spijlen zien we in verlichte vorm terug op het front van de Vision AMG. Daarmee blijft in ieder geval een herkenningspunt van de AMG-modellen behouden. Ook lijken we in de vier ronde lichte achterin een designverwijzing naar uitlaateindstukken te ontwaren. F1-liefhebbers herkennen in de 22-inch wielen en in de groene kleur die je onder meer op de sideskirts waarneemt ongetwijfeld een knipoog naar de F1-auto's van Mercedes-AMG Petronas.