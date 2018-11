Mercedes-Benz AMG GT vernieuwd

Begin vorig jaar werd de toen ongeveer drie jaar oude Mercedes-AMG GT op de snijtafel gelegd. Het leveringsgamma van de coupé en roadster werd aangevuld met een GT C-variant én de Duitse supercars maakten onder andere kennis met de nieuwe grille die Mercedes 'Panamericana' doopte. Vanavond heeft Mercedes-Benz in Los Angeles opnieuw een gemoderniseerde versie van zijn sportiefste telg gepresenteerd.

De vernieuwde AMG GT's, de auto's van het nieuwe modeljaar, kenmerken zich aan de voorzijde vooral met hun nieuwe koplampunits, exemplaren waarvan met name de indeling overeenkomsten vertoont met die van de dit jaar aan het leveringsgamma toegevoegde AMG GT 4-Door Coupé. De AMG GT en GT C hebben een nieuw zwart inzetstuk in de achterbumper en de uitlaateindstukken lijken nu op die van de al genoemde GT 4-Door Coupé. De AMG GT heeft twee sets van twee ronde uitlaateindstukken, de GT C heeft trapeziumvormige exemplaren en de R-variant is van achteren te herkennen aan de centraal geplaatste exemplaren.

Ook in het interieur voert Mercedes-Benz wijzigingen door. De AMG GT's krijgen nieuwe infotainment, een 10,25 inch groot infotainmentscherm én beschikken ten alle tijden over een nieuw en volledig digitaal instrumentenpaneel met een diameter van 12,3 inch. Daarnaast introduceert Mercedes-AMG een reeks nieuwe stuurwielen met touchknoppen en een bedieningseenheid (mét geïntegreerd LCD-display) waarmee de rijmodi zijn in te stellen. Mercedes-Benz vernieuwt verder de middentunnel. Niet alleen vinden we hier het nieuwe touchpad waarmee de infotainment wordt bediend, maar ook een hele rits nieuwe touchknoppen die de oude ronde drukknoppen vervangen.

Daarnaast maakt de AMG GT-familie kennis met een nieuwe topversie: de GT R Pro. Deze versie kun je zien als de overtreffende trap van de al niet malse AMG GT R. In de AMG GT R Pro is techniek van de AMG GT3- en GT4-racers in verwerkt. Deze variant heeft onder andere een aangepast onderstel met aanpasbare dempers, instelbare stabilisatorstangen, koolstofkeramische remschijven én een koets die is volgehangen met vooral functioneel spoilerwerk. Met name de achterspoiler is opvallend, maar wie goed kijkt ziet dat op meerdere plekken op het carrosserie kleine uit koolstofvezel vervaardigde lipjes en andere luchtgeleiders zijn aangebracht. De GT R Pro is een gelimiteerde uitvoering die leverbaar is met groene of grijze racestrepen.

Over motorische aanpassingen is verder geen sprake en dat betekent dat de biturbo 4.0 V8 in de GT opnieuw goed is voor 476 pk en 630 Nm. De GT S is 523 pk en 670 Nm sterk en de GT C's schoppen het tot 558 pk en 680 Nm. De AMG GT R, en de nieuwe AMG GT Pro, hebben een 585 pk krachtige variant van die V8 in de neus liggen.