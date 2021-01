Mercedes-Benz vermindert productie wegens leveringsprobleem

Mercedes-Benz heeft noodgedwongen de productie in de fabriek in het Duitse Rastatt teruggeschroefd. De reden is een te geringe aanvoer van halfgeleiders.

Momenteel worden tal van fabrikanten gekweld door vertraagde levering van onderdelen of grondstoffen voor hun autoproductie. Daimler voegt zich nu in dat rijtje, want volgens Automobilwoche is de A-klasse-productie in Rastatt sinds vrijdag op een lager pitje gezet. Met arbeidstijdverkorting reageert Mercedes-Benz op een verminderde aanvoer van halfgeleiders. Volgens Mercedes-Benz wordt alles op alles gezet om de productie van de volledig elektrische EQA, die daar ook van de band rolt, niet in het geding te laten komen. Mogelijk zal het probleem zolang het duurt dus vooral afgeschoven worden op de A-klasse.

In gesprek met Automobilwoche trok de Nederlandse halfgeleiderfabrikant NXP vorige week al aan de bel. Volgens het bedrijf ligt het probleem niet bij hun productie, maar bij de fabrikanten zelf. Er zou te weinig ingespeeld zijn op potentiële tekorten, omdat er simpelweg te weinig besteld is.

Eerder deze maand hoorden we al over andere productievermindering bij diverse fabrikanten. Dat had echter uiteenlopende redenen. Bij Honda werd in Swindon de productie van de Civic tijdelijk geheel stilgelegd wegens toeleveringsproblemen die zowel aan Brexit als de pandemie werden toegeschreven. Enkele dagen later bleek Honda ook in Japan problemen te hebben wegens een onderdelentekort. Volkswagen vreest verder voor de productie van 'tot 100.000 auto's' wegens een tekort aan elektronische componenten vanuit een leverancier. Of dat laatste een vergelijkbare situatie betreft als waarin Daimler zich nu bevindt, is niet helemaal duidelijk.