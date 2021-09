Mercedes-Benz: 'V8 blijft nog zeker tien jaar'

Mercedes-Benz elektrificeert in rap tempo en heeft inmiddels een EQ-modellengamma dat van de EQA tot de EQS strekt. Ook Mercedes-AMG doet mee, want dat hing onder meer een elektromotor in de GT 4-Door en de sportieve divisie presenteerde tegelijkertijd de volledig elektrische Mercedes-AMG EQS. Wie vreest dat daarmee het einde van de heerlijk rauw klinkende 4.0 V8 in zicht is, kunnen we geruststellen. Mercedes laat namelijk weten dat daar echt nog wel toekomst in zit.

Het in 2015 voor het eerst gebruikte M178-blok gaat sowieso zijn tiende verjaardag nog meemaken en zelfs zijn vijftiende. Dat blijkt uit de woorden van Philipp Schiemer in gesprek met Road and Track: "Ik verwacht dat we de V8 de komende tien jaar zeker nog zullen zien. We hebben veel klanten die gek op de auto's zijn en ik denk dat die ook nog een lange tijd een V8 willen kopen," aldus de topman van Mercedes' Top End Vehicle-divisie.

Wat mogelijk eerder verdwijnt, is de aandrijflijn waarin de V8 het allemaal zelf moet doen. Met de Mercedes-AMG GT 4-Door 63 S E-performance (een hele mond vol) geeft men in Affalterbach de voorzet voor tal van plug-in hybride sportauto's. Volgens Schiemer ligt daar nog een mooie toekomst voor de V8: "...we weten dat we nog zoveel meer kunnen doen met een aandrijflijn zoals deze."