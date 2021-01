Mercedes-Benz toont MBUX Hyperscreen in EQS

De onthulling van de EQS laat nog even op zich wachten, maar het MBUX Hyperscreen geeft in ieder geval al een goede indruk van het interieur van het elektrische topmodel van Das Haus. Je kunt er namelijk moeilijk omheen: het gebogen display is 1,41 meter breed en beslaat daarmee nagenoeg de volledige breedte van het dashboard. Het scherm bestaat uit meerdere displays die optisch naadloos in elkaar overlopen, waardoor het lijkt alsof je met één scherm van doen hebt. De luchtstroomopeningen voor de ventilatie liggen bovenop het scherm. Door de sfeerverlichting achter het display 'zweeft' het Hyperscreen als het ware bovenop het dashboard. Over krassen hoef je je geen zorgen te maken, want het gebogen glas bestaat uit krasvast aluminiumsilicaat met twee coatings. Dat moet tevens zorgen dat het scherm minder reflecteert in de zon en makkelijker te reinigen is.

Het Hyperscreen is een aanraakgevoelig oled-scherm met haptische feedback, vergelijkbaar met het touchscreen in de jongste S-klasse. Volgens Mercedes-Benz is het Hyperscreen nóg intuïtiever. De visualisaties voor onder meer de klokken in het cockpitdisplay zijn herzien en alle graphics zijn ondergebracht in een nieuw blauw en oranje kleurenschema. De navigatie, radio en telefonie worden via het zogeheten 'zero-layer' altijd in het gezichtsveld weergegeven, waardoor het eindeloos wisselen tussen deze zaken tot het verleden moet behoren. In de EQS krijgt de passagier een deel van het scherm met eigen bedieningsmogelijkheden toegewezen. Tot zeven verschillende passagiers kunnen hun eigen profiel aanmaken. Wanneer geen passagier aanwezig is, verandert dat deel van het scherm in een sierdeel met zwevende Mercedes-sterren. Door de oled-technologie lijkt het scherm in uitgeschakelde toestand diepzwart.

Kunstmatige intelligentie

Verder doet de EQS via het scherm suggesties op basis van het gedrag van de klant. Deze suggestiemodules heten 'Magic Modules' en de bestuurder kan ze met één tik accepteren of afwijzen. Die suggesties zijn behoorlijk breed. Wanneer je iemand vaak belt op een bepaald tijdstip zal de EQS je daaraan in het vervolg herinneren, maar ook als je bij winterse temperaturen bijvoorbeeld meestal de 'hot stone'-massage inschakelt, stelt het systeem dat voor. Ook leuk: als je op een bepaald punt het onderstel van de EQS verhoogt, bijvoorbeeld bij een steile inrit van een parkeergarage, suggereert de auto dat bij een eventuele volgende keer op die GPS-positie opnieuw.

Het zelflerende vermogen van de EQS beslaat dus veel meer facetten dan voorheen. Eigenlijk wil de nieuwe generatie MBUX de bestuurder constant een stapje voor zijn. Hoe het MBUX Hyperscreen in de praktijk werkt, moet blijken uit een uitgebreide test. Het staat in ieder geval vast dat het nieuwe scherm een dominante factor gaat spelen in de gebruikerservaring van de EQS en ongetwijfeld ook andere modellen die daarna volgen.