Mercedes-Benz toont Concept EQV

Mercedes-Benz heeft zowel het digitale als het fysieke doek getrokken van de Concept EQV. Dat is een voorbode van een elektrische V-klasse die in september in productierijpe vorm wordt gepresenteerd tijdens de IAA in Frankfurt.

De Concept EQV is een wel heel concrete voorbode. Mercedes-Benz laat al weten dat een van dit studiemodel afgeleid productiemodel tijdens de IAA van Frankfurt in september wordt gepresenteerd. Wie Mercedes-Benz de laatste tijd goed in de gaten heeft gehouden, weet precies hoe we de nieuwkomer moeten plaatsen. 'EQ' is het elektrische label van Daimler en de 'V' geeft de plaatsing van de auto in het Mercedes-gamma aan. De EQA wordt een volldig elektrische hatchback en deze EQV blikt inderdaad vooruit op een volledig elektrische versie van de V-klasse.

Aandrijflijn

De zilverkleurige Concept EQV heeft een op de vooras geplaatste elektromotor die zo'n 204 pk levert. Een onder de vloer gemonteerd batterijpakket met een capaciteit van 100 kW is verantwoordelijk voor de energieopslag. Die unit moet het studiemodel een actieradius van zo'n 400 kilometer geven. De topsnelheid ligt op 160 km/h. Wie de forse EV aan de snellader hangt, moet in vijftien minuten genoeg stroom hebben geladen om weer 100 kilometer te kunnen rijden.

Het uiterlijk is natuurlijk volgehangen met typische conceptgeintjes, maar de EQ-saus die ook op de productieversie van de EQC zichtbaar zijn, komt ook op dit studiemodel tot uiting. Andere opvallende zaken: een bumper met koelopeningen en chroomkleurige inzetstukken en speciaal 19-inch lichtmetaal.

Interieur

Omdat de auto in de basis een V-klasse is, betekent dat ook dat hij op diverse manieren inzetbaar is dankzij de verschillende configuraties waarin het interieur is uit te voeren. Volgens Mercedes-Benz kan de auto de rol van een familiebus vervullen en zijn andere varianten geschikt voor bijvoorbeeld vip-vervoer. De Concept EQV biedt plaats aan maximaal acht inzittenden, al moet het interieur vrij eenvoudig opnieuw zijn in te delen door individuele stoelen of zitbanken toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard profiteert ook het met Midnight Blue-kleurig kunstleer uitgevoerde interieur van Mercedes' slimme MBUX-infotainmentsysteem, dat in de A-klasse debuteerde.

Mercedes-Benz zegt zijn hele modellengamma in 2022 geëlektrificeerd te hebben. Dat betekent dat er van elk model een geëlektrificeerde versie leverbaar is.