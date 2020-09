Mercedes-Benz teast nog éénmaal de S-klasse

Over de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse is al veel gezegd en geschreven. Dankzij de vele spionagefoto’s kan een redelijk idee gevormd worden van hoe het exterieur van de auto eruit gaat zien. Het ontwerp van het interieur is inmiddels niet echt een verrassing meer, want daar is al voldoende fotomateriaal van rondgegaan. Mercedes gaat mee met de tijd en legt de focus veel meer dan voorheen op digitalisering. Een scherm van Tesla-achtige proporties, waarop de tweede generatie van de MBUX-interface draait, vult de middenconsole. Verder valt er vooral veel leer en hout te bespeuren, uiteraard een absolute must in het topmodel van Mercedes.

Morgen zullen tijdens de officiële onthulling alle noviteiten van de nieuwe S-klasse aan bod komen. Voordat het zover is, maakt het merk met de ster het publiek in een laatste teaser nog even lekker. Op de achtergrond klinkt een onheilspellend deuntje, waarna meteen een geheel nieuw element in beeld springt: de sleutel! Deze lijkt qua vormgeving op de rechthoekige, ietwat gebogen sleutel die we al kennen uit de meest recente Mercedessen. Bij de S-klasse is hij aan de onderkant afgerond en wordt hij steeds platter. Dan wordt de de nieuwe LED-verlichting onder het vergrootglas gelegd, waarvan met name de achterlichten bijzonder kunstzinnig ogen. Tot slot volgen er nog wat shots uit het interieur. Uiteraard zien we een stukje van de grote displays, maar ook de dynamische sfeerverlichting en de verstelbare stoelen achterin komen in actie. Het korte filmpje sluit af met het front van de S, waar een snelle lichtflits overheen gaat. Traditiegetrouw valt daar gelukkig een ster op de neus te ontwaren. In een andere Tweet doemt de zijkant van de nieuwe S-klasse op uit een verder grimmig zwarte achtergrond.

Mercedes-Benz heeft met de nieuwe Sonderklasse een reputatie van vooruitstrevendheid in stand te houden. Reken in ieder geval op een groot aantal interessante nieuwe technieken, opvallende gadgets en nieuwe veiligheidssystemen. Morgen wordt de nieuwe S-klasse officieel gepresenteerd, alle ins en outs lees je dan op AutoWeek.nl!