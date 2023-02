'Mercedes-Benz schrapt nog veel meer modellen'

Mercedes-Benz lijkt verder te gaan met het uitdunnen van zijn modellengamma dan tot dusver verwacht werd, blijkt uit wat het Amerikaanse Car and Driver optekent aan de hand van gesprekken met managers van het merk. Zo zou Mercedes geheel stoppen met stationwagens en verdwijnt het gros van de coupés en coupé-achtigen. Meest concreet is het stoppen met de CLS-klasse en AMG GT 4-deurs Coupé.

Mercedes-Benz wil zijn marges verhogen en daarom kan het merk in de toekomst niet zo veel verschillende modellen aanbieden als het nu doet. Nu wisten we al dat het merk de lagere segmenten wil verlaten door de A- en B-klasse te schrappen en dat het coupé-aanbod uitgedund wordt. Van de huidige S-klasse komt immers geen cabrio of coupé, en de nieuwe C-klasse en aanstaande E-klasse krijgen samen één coupé- en cabrioletbroertje in de vorm van de CLE. Volgens Car and Driver gaat het merk echter verder dan dat.

Dat meent het medium na gesprekken met topmanagers binnen Mercedes-Benz. De Duitsers zouden geheel stoppen met stationwagens na het verdwijnen van de huidige C-klasse Estate en de aanstaande E-klasse Estate. Daarbij schrijft het ook dat de coupé-varianten van de GLC en GLE op termijn komen te vervallen, maar het duurt nog even voor de huidige generaties van die modellen eruit gaan. Auto's die eerder verdwijnen zijn de CLS-klasse en Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, die in 2024 of 2025 verdwijnen en geen opvolgers krijgen. Wel zou er een vierdeurs variant op basis van de nieuwe SL komen volgens Car and Driver, al zijn daar verder nog geen aanwijzingen voor.

Alleen wereldwijd relevante Mercedes-Benz-modellen

Al met al zou het Mercedes-gamma in Europa in 2030 zeker 50 procent kleiner zijn, al is dat gezien de huidige modellenmix niet heel opmerkelijk. Nu vind je daarin nog elektrische modellen én modellen met verbrandingsmotoren, terwijl laatstgenoemde na 2030 sowieso verleden tijd zijn. In ruil daarvoor kunnen we meer verwachten van Mercedes' producten in de hogere regionen van de markt, waaronder die onder de Maybach-, AMG- of Mythos-vlag. Verder spitst het merk zich toe op modellen die wereldwijd in trek zijn, en dat zijn onder meer de C-klasse Estate en A- en B-klasse niet.