'Mercedes-Benz schrapt EQ-label'

Mercedes-Benz heeft pas een paar jaar EQ-modellen in het aanbod, of het zet het EQ-label alweer bij de uitgang. Uiteraard blijven de EV's, maar naar verluidt heten die vanaf de volgende generatie dus geen EQ meer.

Het is inmiddels zo'n 6,5 jaar geleden dat Mercedes-Benz met de Generation EQ het EQ-label in leven riep en 4,5 jaar geleden dat in de vorm van de EQC de eerste productieauto met de EQ-naam verscheen. Nog niet bijster lang dus en bovendien is het EQ-feestje in de afgelopen twee jaar pas écht goed op stoom gekomen met de EQS, EQE en diens SUV-broers. Toch lijkt het einde van EQ alweer in zicht. De naam dan, natuurlijk niet de elektrische modellen.

Het Duitse Handelsblatt meldt op basis van bronnen binnen Mercedes-Benz dat al vanaf volgend jaar elektrische modellen van Mercedes-Benz verschijnen die niet als EQ door het leven gaan. De bestaande EQ's zullen waarschijnlijk niet omgedoopt worden, maar hun opvolgers krijgen dus een andere naam. De reden? Nu de focus überhaupt meer en meer op elektrische modellen komt te liggen, zou een aparte naam niet meer nodig zijn.

Mogelijk heten de opvolgers van bijvoorbeeld de EQE en EQS respectievelijk dus gewoon E-klasse en S-klasse, eventueel nog wel met een typeaanduiding die aangeeft dat de auto een elektrische aandrijflijn heeft. Toch is dat ook nog hoogst onzeker, want Mercedes-Benz zou volgens Handelsblatt zijn gehele nomenclatuur weer tegen het licht houden. Niet voor het eerst in deze eeuw. Vanaf volgend jaar wordt mogelijk duidelijk hoe men het precies aanpakt. De compacte elektrische sedan die onlangs gespot werd is misschien al de eerste EV die geen EQ meer in de naam heeft.