Mercedes-Benz S-klasse: vernieuwd net even wat duurder

De Mercedes-Benz S-klasse is vernieuwd en we hebben nu ook al wat prijzen van de S-klasse op weten te vissen. Het begint voortaan bij een net iets hoger bedrag.

De Mercedes-Benz S-klasse is behoorlijk vernieuwd, met onder meer een veel forsere grille en totaal andere koplampen als opvallende veranderingen. Ook is er een vernieuwde 4.0 biturbo-V8 van de partij, is de luchtvering geüpdatet en is er nieuw MBUX-infotainment van de partij. Ben je benieuwd naar wat er nog meer nieuw is en wil je het allemaal nog eens rustig doorlezen of bekijken in een video, dan moet je hier zijn.

Inmiddels zijn de eerste prijzen van de vernieuwde Mercedes-Benz S-klasse bekend. Dat wil zeggen: we hebben de instapprijs voor de reguliere S-klasse en een hele reeks prijzen van de verlengde versie. Dat laatste is goed nieuws, want maar liefst 90 procent van de wereldwijd verkochte S-klasses is zo'n 'Long'. We beginnen echter even met de laagste prijs en die hoort dus bij de gewone S-klasse en logischerwijs is dat de S450 e met een 435 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn met een zes-in-lijn benzinemotor. Die kost €136.361 en daarmee ligt de basisprijs van de S-klasse net even grofweg een mille boven de oude. Op zo'n hoog bedrag is dat het verschil natuurlijk niet. De 'goedkoopste' S-klasse Long is eveneens de S450 e en die kost €139.388. Het maximale elektrische rijbereik bedraagt 112 km.

Wil je een plug-in hybride met meer vermogen, dan kom je uit op de S580 e 4Matic die 585 pk vermogen in de schaal legt. Die kost als Long €154.533. Een flinke duit meer, maar dan heb je ook veel meer vermogen én vierwielaandrijving. Liever geen plug-in hybride, maar wel een benzinemotor? De S450 is er ook zonder 'e' en dan heb je een mild-hybride versie van de 3.0 zes-in-lijn, goed voor 381 pk vermogen en tijdelijk 23 pk extra. Die kost als Long €177.309. Meer geld voor minder vermogen dus, dankzij de bpm. Wel heb je dan 4Matic vierwielaandrijving. Weer een stap hoger staat de S500 4Matic Long met de 449 pk (+23 pk) sterke 3.0 voor €186.142. Bovenaan de benzinevoedselketen staat de S580 4Matic Long voor €224.136. Die heeft de genoemde vernieuwde V8, goed voor 537 pk (+23 pk) vermogen.

Dieselen kan overigens ook nog steeds. Er zijn er twee, allebei met een eveneens mild-hybride 3.0 zes-in-lijn. De minst potente is de 313 pk (+23 pk) sterke S350 d 4Matic Long, die €166.551 kost. Daarboven heb je nog de S450 d 4Matic Long, met een 367 pk (+23 pk) sterke versie van die motor. Die kost minstens €174.157.

Prijzen Mercedes-Benz S-klasse - Januari 2026