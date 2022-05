Mercedes-Benz richt pijlen op hogere segmenten

Mercedes-Benz heeft een belangrijk doel in het vizier: nog winstgevender worden. Daarom richt de fabrikant zich in zijn langetermijnstrategie vooral op de modellen uit het hogere segment met bijbehorende hoge marges. De komende jaren gaat daar driekwart van het ontwikkelingsbudget naartoe.

Met die financiële impuls mikt Mercedes-Benz erop dat in 2026 60 procent van de verkochte auto's uit het topsegment komt. Daar gaat onder meer Mercedes-Maybach een belangrijke rol in spelen. Ondertussen schaaft men aan de onderkant van het aanbod juist wat modellen weg. Mercedes-Benz gaat het productportfolio in hoofdlijnen opdelen in drie categorieën: Top-End Luxury, Core Luxury en Entry Luxury. Bij Entry Luxury, alle modellen onder de C-klasse, gaat het aantal modelvarianten terug van zeven naar vier. Deze modellen krijgen vanaf 2024 de beschikking over het nieuwe MB.OS en komen vanaf dat jaartal ook op het nieuwe MMA-platform te staan. Ook gaan deze modellen gebruik maken van technologie uit de Vision EQXX.

Bij Core Luxury gaat het om de C- en E-klasse en de afgeleide varianten daarvan. In dit deel van het portfolio zegt Mercedes-Benz de elektrificatie te willen versnellen. Daarvoor gaat de fabrikant het EVA2-platform van de EQE en EQE SUV gebruiken als tussenstap, waarna voor deze modellen de nog in ontwikkeling zijnde MB.EA-architectuur erbij wordt gepakt. De nieuwe E-klasse, die volgend jaar op de markt komt, biedt volgens Mercedes-Benz een goede indicatie waar het in de toekomst heen gaat met de Core Luxury-auto's. Overigens zegt Mercedes-Benz dat het werkt aan een nieuw model op het EVA2-platform voor de Chinese markt. Daar geeft de fabrikant alleen nog geen details over prijs.

De weg naar de top

Dan het topsegment, waar Mercedes-Benz het grootste deel van zijn strategische pijlen op richt. In 2026 moet dus 60 procent van de totale verkoop bestaan uit de duurste modellen van Mercedes-Benz. Het Top-End Luxury-deel van het gamma zal bestaan uit alle auto's van Mercedes-AMG en Mercedes-Maybach, de topmodellen van Mercedes-EQ (momenteel de EQS en EQS SUV), de S-klasse, GLS en G-klasse. Volgend jaar komen er bijvoorbeeld al Maybach-versies van de EQS SUV en de SL op de markt. Daarnaast zal elektrificatie ook in het topsegment een grote rol gaan spelen, waarbij de focus bij momenteel ligt op het op de markt brengen van de elektrische G-klasse. De elektrische Geländewagen krijgt onder meer een accu met een hogere energiedichtheid dan nu haalbaar is. Reken de komende jaren ook op meer gelimiteerde Mercedessen, zoals de hierboven afgebeelde Virgil Abloh-editie van de Mercedes-Maybach S 680.

Met de nieuwe strategie mikt Mercedes-Benz in het meest gunstige geval op een winstmarge van 14 procent. Als de markt de autobouwer minder goed gezind is, moet die winstmarge in het slechtste geval alsnog uit komen op 8 procent. Dit jaar was de winstmarge van Mercedes-Benz al 12,7 procent, met een verdubbeling van de operationele winst tot €19,2 miljard. Men lijkt in Stuttgart dus al aardig op de goede weg te zijn.