Mercedes-Benz prijst nieuwe dieselhybride

Mercedes-Benz introduceerde in één klap niet slechts één, maar twee nieuwe plug-in hybride versies van de E-klasse. We weten nu welke bedragen het merk voor de dieselhybride van het stel vraagt.

In oktober gaf Mercedes-Benz meer informatie vrij over de eerder aangekondigde nieuwe plug-in smaken waarin de E-klasse beschikbaar komt. Het merk liet weten dat de E 300e, alleen beschikbaar voor de E-klasse Limousine, over een 211 pk en 250 Nm sterke viercilinder beschikt die bijval krijgt van een 122 pk sterke elektromodule. Daarnaast komen zowel de E-klasse Limousine als Estate beschikbaar als E 300de. Inderdaad, een dieselhybride. AutoWeek dook in de prijslijst en kan je daarom melden wat die E 300de moet gaan kosten.

Wie de E-klasse Limousine als E 300de wil, moet € 68.479 naar Mercedes-Benz overmaken. Liever de Estate met deze bijzondere aandrijflijn? Reserveer dan een bedrag van € 70.797.

De E 300de is - zijn typeaanduiding geeft het al weg - een plug-in hybride met een dieselmotor. De verbrandingsmotor is dezelfde 194 pk en 400 Nm sterke viercilinder als die in de C 300de ligt. Het systeemvermogen ligt net als in die C-klasse op 306 pk en 700 Nm. De 0-100-sprint is in 5,9 tellen voorbij en ook hier ligt de topsnelheid op 250 km/h. De elektrische topsnelheid ligt op 130 km/h en de elektrische actieradius bedraagt 54 kilometer. Deze E300de is niet alleen als Limousine, maar ook als E Estate leverbaar. Reken dan op een elektrische actieradius van 52 kilometer. Wat de E 300e moet gaan kosten, wordt later bekend.