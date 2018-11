Mercedes-Benz prijst AMG A 35

Een in AMG-jasje gehulde A-klasse nam op de stand van Mercedes-Benz tijdens de Mondial de l’Automobile in Parijs veel ruimte in. De - tot nu toe - sportiefste A heeft een krappe maand later een Nederlandse prijs gekregen.

Mercedes-Benz komt uiteindelijk met twee sportieve AMG-versies van de A-klasse. De AMG A35 4Matic is de eerste en mildere van de twee en die heeft nu een Nederlandse prijs gekregen. De schrijvers van Autoblog.nl doken de Nederlandse configurator van de A-klasse in en kwamen daar namelijk de sportiefste telg tegen, mét prijs! Instappen in een AMG A 35 4Matic+ kan vanaf € 66.445. Daarmee is de A 35 absoluut het nieuwe topmodel van de compacte middenklasser, want voorheen bleef de hoogste vanaf prijs voor een A 250 4Matic bij € 51.995 steken. Maar de riante vanaf prijs betekent niet gelijk dat je klaar bent. Standaard voorziet Mercedes de A 35 wel van een achteruitrijcamera, het MBUX-multimediasysteem en een AMG Performance-stuurwiel in nappaleder, maar de stoelen worden bijvoorbeeld in ‘lederlook Artico’ gemonteerd. Prijzen voor alleen de stoelen kunnen oplopen tot € 4.997 voor het AMG-Performance high-end zetelpakket. Maar ook het AMG Aerodynamica pakket (€ 1.876) en het rijassistentiepakket (€ 2.178) mogen niet missen. Daarnaast zijn exclusievere lakkleuren beschikbaar tot zo'n drieduizend euro. Uiteraard is er ook een Edition 1 met het extreme bumperpakket en de grote achtervleugel beschikbaar (foto's 6-8). Meerprijs? € 7.460. Andere pakketten worden echter 'verplicht' toegevoegd, waardoor de vanaf prijs stijgt tot € 79.576.

Voor de dikke 66 mille lepelt Mercedes een 2,0-liter viercilinder in de neus van de A 35. Het blok levert 306 pk en 400 Nm koppel. Binnen 4,7 seconden sprint de Duitser vanuit stilstand naar de 100, doortrappen kan tot 250 km/h. Dat vermogen wordt via een AMG Speedshift DCT7-transmissie mét schakelflippers, een automaat met dubbele koppeling dus, over alle vier de wielen verdeeld. Voor de nog krachtigere AMG-versie zetten we in op een vermogen van zo'n 400 pk. Instappen in een reguliere A-klasse kan vanaf net iets meer dan 30 duizend euro.