Mercedes-Benz laat auto's vanaf 2026 stroom terugleveren

Met de V2G-technologie kunnen stekkerauto's gebruikt worden als thuisaccu. Ze halen stroom van het energienet als de energieprijzen laag zijn en kunnen die later gebruiken voor huishoudelijke apparaten wanneer elektriciteit juist duur is. Ook kunnen auto's met deze technologie overtollige stroom tegen een vergoeding terugleveren aan het net. Dat moet de belasting van het stroomnet verlagen.