Mercedes-Benz laat auto's vanaf 2026 stroom terugleveren

Vehicle to grid

1
Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie
  • Nieuws

Elektrische auto's van Mercedes-Benz ondersteunen vanaf 2026 'Vehicle-to-Grid' (V2G). Daardoor kunnen ze niet alleen bijgeladen worden, maar ook stroom uit hun accu's leveren aan het huis of energienet.

De V2G-technologie komt in eerste instantie alleen beschikbaar in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zegt Mercedes-Benz. De volledig elektrische GLC die Mercedes deze maand aankondigde, wordt de eerste Mercedes-auto die deze dienst ondersteunt. Later moeten er andere modellen beschikbaar komen, waaronder de CLA die eerder dit jaar werd onthuld.

Met de V2G-technologie kunnen stekkerauto's gebruikt worden als thuisaccu. Ze halen stroom van het energienet als de energieprijzen laag zijn en kunnen die later gebruiken voor huishoudelijke apparaten wanneer elektriciteit juist duur is. Ook kunnen auto's met deze technologie overtollige stroom tegen een vergoeding terugleveren aan het net. Dat moet de belasting van het stroomnet verlagen.

Om gebruik te kunnen maken van deze zogenoemde MB.Charge-dienst, moeten de auto's gebruikmaken van speciale V2G-laadpalen. Het gaat daarbij onder meer om een wallbox van fabrikant The Mobility House.

Het is niet bekend wanneer de dienst beschikbaar komt in Nederland. Het is ook niet duidelijk hoeveel MB.Charge kost en of de V2G ook werkt als klanten andere laadpalen of energieleveranciers willen gebruiken.

Mercedes-Benz Elektrische Auto

