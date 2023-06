Mercedes-Benz komt met mysterieus studiemodel

In september 1969 toonde Mercedes-Benz tijdens de IAA in Frankfurt zijn eerste van wat een reeks experimentele voertuigen zou worden: de C111. De eerste C111 had niet alleen voor Mercedes-Benz destijds ongekend strak en uitgesproken design, maar was ook nog eens gedeeltelijk opgebouwd uit glasvezel. De C111 had daarbij ook nog eens vleugendeuren en achter de voorstoelen lag een rotatiemotor. De C111 kreeg een jaar later navolging in de C111-IID. Die zag er net even anders uit en verruilde zijn wankelmotor voor een dieselmotor. Er zouden nog meerdere C111's volgen en in 1991 liet Mercedes-Benz zelfs nog de C112 zien, maar het is de C111-IID-met-dieselhart waar Mercedes-Benz inspiratie uit put voor een splinternieuw studiemodel.

Mercedes-Benz slingert via zijn sociale kanalen stel schimmige teaserplaten én een schimmige video de wereld in waarmee het flarden van de nieuwe showauto laat zien. Mercedes-Benz noemt de nieuwe concept-car de opvolger van de C111, maar lijkt daarbij de C112 dus even te vergeten. We zien stukjes verlichting die optisch een link met het C111-verleden hebben, al zorgt één van de teaserplaten voor een raadsel. Op één van de afbeeldingen zien we in gepixelde ledverlichting namelijk de aanduiding H243. H243 is de modelcode van de elektrische Mercedes-Benz EQA. Of dat betekent dat Mercedes' nieuwe concept-car gebaseerd is op de EQA, stukjes techniek van die auto meekrijgt of er helemaal niets mee te maken heeft, zal moeten blijken.

Het is nog niet helemaal helder wanneer Mercedes-Benz zijn nieuwe concept-car presenteert. Gezien de C111-historie ligt een showdebuut tijdens de IAA van München voor de hand, al zou dat betekenen dat Mercedes-Benz het model nog enkele maanden onder de pet houdt. We wachten af.