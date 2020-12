Mercedes-Benz komt met MBUX Hyperscreen

Het Mercedes-Benz User Experience-systeem (MBUX) waar je onder meer tegen kan praten beleefde zijn debuut een kleine drie jaar geleden in de huidige generatie A-klasse. De splinternieuwe S-klasse kreeg de eer een nieuwe generatie van het MBUX-systeem te introduceren, maar dat systeem moet zijn meerdere erkennen in de MBUX-versie die Mercedes-Benz begin januari laat zien. Mercedes-Benz kondigt namelijk de komst aan van wat het het MBUX Hyperscreen noemt.

Vind je het 12,8-inch grote scherm op de middenconsole en het 12,3-inch grote display achter het stuur allemaal maar te klein? Dan biedt het MBUX Hyperscreen uitkomst. Het bestaat namelijk uit een groot gebogen beeldscherm dat over de gehele breedte van het interieur loopt. Dat betekent dat ook de bijrijder optimaal van de functies die in het systeem verborgen zijn kan profiteren. Mercedes-Benz zegt dat het kunstmatige intelligentie nog beter in staat is diverse voertuigfuncties zelf of in opdracht van de inzittenden aan te kunnen passen.

Het MBUX Hyperscreen beleeft zijn publieksdebuut tijdens de digitale editie van de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas die tussen 11 en 14 januari plaatsvindt. De EQS is de eerste productieauto van Mercedes-Benz waarin het MBUX Hyperscreen een plekje krijgt. De EQS wordt het elektrische equivalent van de nieuwe S-klasse, maar is een compleet op zichzelf staande auto.