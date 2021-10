Mercedes-Benz' Hyperscreen uit de jaren 90- De Vluchtstrook

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Lang niet alle automobiele nieuwigheden die autofabrikanten tegenwoordig in hun auto's stoppen, zijn daadwerkelijk nieuwe concepten. Elektrische auto's zijn al meer dan 100 jaar oud, auto's met een brandstofcel aan boord waren er decennia geleden al en ook met navigatiesystemen werd tientallen jaren geleden al geëxperimenteerd. Mercedes-Benz schermt anno 2021 met schermen in de elektrische EQS, maar 25 jaar geleden dacht het merk overduidelijk al na over dashboardbrede displays. We gaan terug naar 1996, het jaar waarin Mercedes-Benz een driedubbele vooruitblik op de beursvloer van de Mondial de l'automobile Paris parkeerde.

De autosalon van Parijs die in 1996 plaatsvond, was een editie waar we inmiddels weemoedig van worden. Citroën blikte er met een drietal Berlingo Concepts vooruit op de auto die uiteindelijk Berlingo zou gaan heten (foto's 12 t/m 13); Fiat verraste er vriend en vijand met de Multipla Concept (foto 15); Smart liet een vroege versie van de City-Coupé zien (foto 16) en auto's als de Toyota Picnic, Volvo C70 en derde generatie Renault Espace beleefden er hun publieksdebuut. Mercedes-Benz schotelde de beursbezoeker een drievoudige vooruitblik voor in de vorm van de F200 Imagination Concept.

De Mercedes-Benz F200 Imagination Concept was puur machtsvertoon. De showauto diende als uithangbord van wat Mercedes-Benz allemaal in huis had op het gebied van design en innovatie. Dat bleek een heleboel. De gelikt gelijnde coupé, compleet met vlinderdeuren die we later op de SLR McLaren zouden zien, was volgestopt met destijds futuristische snufjes waarmee Mercedes-Benz de spierkracht van zijn R&D-afdeling tentoon wilde stellen. Voordat we die noviteiten doornemen en inzoomen op het hoofditem van dit artikel, kunnen we het uiterlijk van de F200 Imagination Concept natuurlijk niet onbesproken laten. Zo gaf de voorkant van de F200 Imagination Concept een voorproefje van wat je van de twee jaar later op de markt te verschijnen S-klasse (W220) kon verwachten. Dat is nog niet alles. Het silhouet van de F200 Imagination Concept zou je namelijk terugzien op de in CL-klasse (C215) die in 1999 debuteerde.

Mercedes-Benz trok alle gadgets uit de kast om van de F200 Imagination Concept een imponerende reflectie van zijn technische kennis en kunde te maken. Zo had het studiemodel hoog in de A-stijlen verwerkte camera's die als zijspiegels fungeerden, Active Body Control, gordijnairbags, een elektrochromatisch panoramadak waarvan de mate van transparantie was in te stellen, een virtuele binnenspiegel én een indrukwekkend met schermen bezaaid dashboard. Inderdaad, met enige fantasie het Hyperscreen uit de jaren 90.

Hyperscreen anno 1998

Het Hyperscreen? Zeker. Voor wie het gemist heeft: MBUX Hyperscreen is de naam van de futuristisch ogende displays die Mercedes-Benz als optie in de elektrische EQS levert. Het MBUX Hyperscreen bestaat uit een 1,41 meter breed stuk gebogen glas dat feitelijk de gehele breedte van het dashboard beslaat. Erin zitten twee 12,3-inch grote displays en een centraal geplaatst 17,7 inch metend exemplaar verwerkt. Het is dus meer dan slechts het infotainmentsysteem, daar ook het digitale instrumentarium in het paneel is opgenomen. Het tevens met displays bedekte dashboard van de F200 Imagination was voor zijn tijd misschien nog wel moderner dan het MBUX Hyperscreen heden ten dage. Het geheel bestond uit een reeks kleurenmonitoren die niet alleen de snelheidsmeter en toerenteller weergaven, maar die ook de beelden konden weergeven die de in de A-stijlen geplaatste en als zijspiegels fungerende camera's maakten. Daarnaast werd informatie van de autotelefoon, het navigatiesysteem en de CD- en DVD-spelers op de schermen getoond. Dankzij verbinding met het vergeleken met het huidige internet in de kinderschoenen staande Wereldwijde Web kon je in de F200 Imagination Concept zelfs een hotel boeken en je bankzaken regelen. In tegenstelling tot de EQS met zijn Hyperscreen had de 25 jaar oude concept-car nog wel een eiland met fysieke knoppen, al zag zelfs die unit er futuristisch uit.

Mercedes-Benz pompte zijn rijdende gadget verder vol met draadloze koptelefoons voor de bijrijder. Indrukwekkender was de stuurinrichting. Een regulier stuurwiel had de F200 Imagination Concept namelijk niet. In plaats daarvan had de met drive-by-wire-techniek volgestopte showauto joysticks in de deurpanelen en in de middentunnel om de auto in letterlijke zin mee in goede banen te leiden. Behalve sturen kon je met die knuppeltjes ook accelereren en remmen. Helaas zijn ze nooit in een productiemodel verschenen, al liet Mercedes-Benz in 1998 nog een SL-klasse (R129) zien met dergelijke joysticks (foto's 17 t/m 19). Zelfs Mercedes-Benz schoot niet altijd raak.