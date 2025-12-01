Ga naar de inhoud
Mercedes-Benz GLC: met nieuwe neus achter de elektrische aan

Ook een verchroomde snuit?

Mercedes-Benz GLC spyshots
Mercedes-Benz GLC spyshotsMercedes-Benz GLC spyshotsMercedes-Benz GLC spyshotsMercedes-Benz GLC spyshotsMercedes-Benz GLC spyshotsMercedes-Benz GLC spyshotsMercedes-Benz GLC spyshots
Joas van Wingerden

De Mercedes-Benz GLC heeft er plots een fonkelnieuwe elektrische broer bij. Een opfrisser kan dan dus geen kwaad. Dikke kans dat de brandstof-GLC een vergelijkbare snoet krijgt.

Als je het nu hebt over de Mercedes-Benz GLC, kun je twee auto's bedoelen. Je hebt de reguliere GLC met brandstofmotoren en je hebt sinds kort de gloednieuwe volledig elektrische GLC met EQ-technologie. Die laatste volgt de EQC op en is nu qua naam dus nog veel duidelijker een broer van de GLC. Dat terwijl ze op een totaal andere basis staan en de brandstof-GLC aanzienlijk ouder is. Om de twee wat meer in lijn te trekken met elkaar, krijgt de GLC een facelift. De GLC zonder EQ-technologie, dus.

Zoals direct aan de camouflage te zien is, richt Mercedes-Benz zich bij de opfrisser vooral op het front. Niet gek, want de elektrische GLC heeft nogal een ander neusje. Onder meer een opvallende en (afhankelijk van de uitvoering) sterk verchroomde grille bepaalt daarbij het beeld. De kans is vrij groot dat de GLC een vergelijkbaar neusje krijgt. Ook lijken de koplampen wat aangescherpt te worden.

Mercedes-Benz GLC spyshots

De gefacelifte Mercedes-Benz GLC is er uiteraard ook als 'Coupé'.

Grote technische veranderingen verwachten we niet per se. Op elektrisch gebied heeft ook de brandstof-GLC al aardig wat in de melk te brokkelen, met een elektrisch rijbereik van maar liefst 127 km voor de plug-in. Kijk er echter niet gek van op als de Duitsers toch nog wat betere prestaties weten te bewerkstelligen.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC

