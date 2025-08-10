Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie: vervolg op EQC

Denk je aan een volledig elektrische Mercedes-Benz GLC, dan denk je aan de EQC. Die krijgt een opvolger die ‘GLC met EQ-technologie’ heet. Dat is meer dan de huidige GLC met een elektromotor.

Highlights Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie

Snel bijladen

2.400 kilo trekken

Ruim, ondanks accu

De huidige Mercedes-Benz GLC verscheen drie jaar geleden en is dus nog behoorlijk fris. Toch komt er alweer een nieuwe GLC aan. Niet de opvolger van de brandstof-GLC, maar de auto die verder gaat waar de EQC is gebleven. We hebben het over de volledig elektrische ‘GLC met EQ-technologie’, of kort gezegd de GLC EQ. Mercedes-Benz weekt het EQ-label los van de modelnaam en dat is vooral overzichtelijker bij een model als de nieuwe CLA, die met volledig elektrische én verbrandingsmotoren verkrijgbaar is.

Facelift

Bij de GLC ligt het dus weer net even anders, want deze nieuwe GLC is dus altijd elektrisch en niet verwant aan zijn brandstofbroer. Volgen we het nog? Ondanks de andere techniek is ook deze elektrische GLC straks heel duidelijk als een GLC te herkennen. Dat dankt hij overigens aan een facelift. Nu vraag je je natuurlijk af hoe een nog te onthullen auto al gefacelift kan zijn. Nou, we hebben al heel wat spionagefoto’s voorbij zien komen van deze Benz en vorig jaar zagen we hem ineens met een gewijzigde neus.

Ondanks de camouflage was goed te zien dat de koplampen hoger in de neus zitten en de neus zelf is minder gestroomlijnd. Mercedes-Benz gaf vorig jaar zomer toe dat het zijn ontwerprichting voor elektrische modellen iets bijstelde naar een wat conventionelere insteek. Het lijkt erop dat we dat op deze GLC EQ heel concreet hebben zien gebeuren.

De elektrische GLC lijkt daarom weliswaar enigszins op zijn brandstof-equivalent, maar hij is stiekem een slag groter. Althans, de wielbasis is 8 cm groter en dat leidt tot aardig wat binnenruimte. De bagageruimte bedraagt volgens Mercedes-Benz 570 liter. Een reguliere GLC biedt ruimte aan 620 liter, maar een plug-in hybride GLC 470 liter. Maar er is meer. Zo is er in de elektrische GLC 1.740 liter ruimte als je de achterbank neerklapt. Bovendien heeft hij een frunk van maar liefst 128 liter. Interessant is verder dat de elektrische GLC ook de Airmatic-luchtvering van de S-klasse heeft. Dat komt al dan niet in combinatie met een mee- en tegensturende achteras.

Snel laden

Je kunt de Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie dus aardig volladen, maar ook opladen gaat straks prima. Hij is voorzien van 800V-techniek en je kunt hem zeker met 320 kW laadvermogen bijladen. Dat levert in 10 minuten 260 km rijbereik op. Overigens kun je de elektrische GLC ook aan een 400V-snellader hangen. Niet geheel onbelangrijk in dit segment: de Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie kun je prima inzetten als trekauto. Het maximale trekgewicht is maar liefst 2.400 kilo en dat is indrukwekkend.

Naar verluidt komt de Mercedes-Benz GLC EQ een dikke 700 km ver met een volle accu. Naar motorvermogens en aandrijflijnen is het vooralsnog gissen, maar reken maar dat er twee- en vierwielaandrijving verkrijgbaar is. Verder is het aannemelijk dat Mercedes-AMG zich nog tegen deze elektrische GLC aan bemoeit. Dat levert ongetwijfeld een beresterke auto op, die zich straks moet gaan meten met een eventuele M-versie van de aanstaande BMW iX3.