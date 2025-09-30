Mercedes-Benz GLA op weg naar dubbelrol

Een halfjaar geleden trok Mercedes-Benz het doek van misschien wel de belangrijkste auto van het merk in jaren: de fonkelnieuwe Mercedes-Benz CLA. Die is er zowel met mild-hybride als met volledig elektrische aandrijving en zeker op dat laatste gebied zijn de specificaties voor het segment heel goed. Ben je er nou wel van gecharmeerd, maar wil je liever een auto met een hogere instap? Dan zie je op deze spionagefoto's wellicht je volgende auto rijden.

Hier zien we namelijk voor de tweede keer in korte tijd de fonkelnieuwe Mercedes-Benz GLA voorbij hobbelen. Dat wordt zodanig de hoge broer van de CLA dat de twee hun basis met elkaar delen. Je mag dus rekenen op vergelijkbare techniek voor de GLA, die als 'GLA met EQ-technologie' het stokje ook overneemt van de EQA. We zetten voor de elektrische GLA alvast in op een 272 pk achterwielaangedreven en 352 pk sterke vierwielaangedreven versie en een maximaal rijbereik van tussen de 700 en 800 km. Liever nog niet met een stekker in de weer? Dan kun je straks waarschijnlijk kiezen voor een 136 pk tot 190 pk sterke 1.5 vierpitter met 48V mild-hybride techniek aan boord.

De nieuwe Mercedes-Benz GLA lijkt afgaande op deze foto's overigens geen wereldschokkende gedaantewisseling door te maken. Althans, niet qua proporties. Wel verwachten we dat ook de GLA een opvallende neus krijgt, dankzij een grille die lijkt op die van de fonkelnieuwe elektrische Mercedes-Benz GLC. De onthulling verwachten we ergens (ver) in 2026.