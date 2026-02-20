Heb jij een Mercedes-Benz EQA of EQB voor de deur staan? Dan krijg je van Mercedes-Benz misschien wel een nieuwe accu. Dat klinkt gul, maar Mercedes-Benz geeft niet zomaar een accupakket weg.

Mercedes-Benz brengt momenteel eigenaren van 'bepaalde exemplaren' van de elektrische EQA en EQB op de hoogte van een terugroepactie. Die heeft betrekking op het accupakket van de auto's. Wie door Mercedes-Benz wordt opgetrommeld om een bezoek aan de garage te brengen, mag zich tot op zekere hoogte gelukkig prijzen. Mercedes-Benz vervangt uit voorzorg namelijk de accu van de auto's voor een compleet nieuwe.

De Nederlandse importeur vertelt AutoWeek dat het gaat om 'bepaalde' types van de elektrische EQA en EQB die tussen februari 2021 en juli 2024 zijn geproduceerd. Om hoeveel exemplaren het gaat, zegt de importeur niet. Tussen 2021 en 2024 zijn er in Nederland zo'n 4.596 EQA's en 3.225 EQB's geleverd. Mogelijk gaat het dus om duizenden exemplaren. Ook lijken zowel de EQA en EQB met 66,5 kWh (250, 300 en 350) als met 70,5 kWh (250+) betrokken te zijn bij de terugroepactie. Wel weten we dat niet alle eigenaren van een EQA of EQB een nieuwe accu tegemoet kunnen zien, daar het probleem met de accu niet bij alle versies speelt. Het probleem: kans op interne kortsluiting met brandgevaar tot gevolg.

In een ideale wereld zijn terugroepacties niet nodig, maar in dit geval kunnen we wellicht spreken van 'geluk bij een ongeluk'. Zelf een nieuwe batterij aanschaffen die de levensduur van je auto verlengt, kost over het algemeen een sloot geld. Fijn voor de restwaarde, al is de grootste winst natuurlijk dat je het mogelijke brandgevaar wegneemt. Veiligheid voorop.