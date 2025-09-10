Nare gevoelens in de onderbuik die je er zo nu en dan toe bewegen een andere en wellicht ietwat onverstandige auto aan te schaffen? Kijk dan vooral niet naar deze opmerkelijke Mercedes-Benz G-klasse die in de verkoop gaat!

De Mercedes-Benz G-klasse is al enkele decennia een waar icoon. Van de offroader zijn door de jaren heen tientallen varianten geproduceerd, verspreid over diverse generaties. Van heftige AMG-smaken tot Cabriolets, Landaulets en militaire varianten. Het leger van Singapore bestelde bij Mercedes-Benz ooit tussen de 60 en 70 exemplaren G's in militaire trim, waarvan een reeks volledig open exemplaren. Van deze militaire G-klasses - onder meer geschikt om met een parachute uit een vliegtuig de 'droppen' - zijn tien exemplaren in handen gekomen van Arcade Cars, een bedrijf dat er geheel naar wens van de onwaarschijnlijk gefortuneerde klant iets moois van maakt.

De Mercedes-Benz 240 GD die nu op je scherm staat, wordt door Arcade Cars onder meer meegesleept naar Amerikaanse auto-evenementen om klanten te trekken. De speciale G's behouden volgens Arcade Cars 'hun militaire eigenschappen'. Behouden blijft in ieder geval de archaïsche 72 pk sterke 2.4 dieselmotor. Arcade Cars zegt enkele honderden uren in elk op te kalefateren exemplaar te steken. De genoemde 2.4 dieselmotor wordt gerestaureerd en krijgt er een niet gespecifieerd aantal pk's bij en zowel vanbuiten als vanbinnen worden de G's volledig opgeknapt. Weer eens iets ander, toch? De kans dat je buurman ook een voormalige G-klasse van het leger van Singapore heeft, lijkt ons klein.